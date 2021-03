Para facilitar o acompanhamento dos filhos, foi criada a plataforma para a Gestão Dinâmica da Administração Escolar – GDAE. Trata-se de uma plataforma que reúne de forma simples para consulta todos os dados dos alunos matriculados em escolas das redes privadas e públicas no estado de São Paulo. Dessa forma, com a Inscrição GDAE 2021, é possível consultar boletins, faltas, calendário escolar, tanto por pais, quanto por professores, funcionários e até mesmo pelo próprio aluno.

Com a rotina cada vez mais corrida, é muito difícil para os pais acompanhar o dia a dia escolar de seu filho.

Todos os alunos matriculados em uma escola pública ou privada localizada em São Paulo têm direito ao acesso ao sistema GDAE, no entanto é necessário fazer o cadastro e realizar o login na plataforma antes de consultar os seus dados. Saiba também como fazer a sua inscrição:

Quem pode acessar o GDAE 2021?

Para poder criar o cadastro, acessar e consultar a plataforma GDAE é necessário:

Estar matriculado e frequentando regularmente uma escola da rede pública ou privada do estado de São Paulo;

Ser professor ou servidor de uma escola da rede pública ou privada do estado de São Paulo;

Ser administrador de alguma instituição de ensino pública ou privada no estado de São Paulo;

Ser pai ou responsável legal de um aluno matriculado em alguma escola da rede pública ou privada do estado de São Paulo.

GDAE Portal NET – Como realizar o login

Se você se encaixa em uma das categorias do tópico anterior e deseja criar o login e acessar o portal GDAE, é necessário que você:

Acesse a página inicial do site da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, disponível em: sed.educacao.sp.gov.br;

Na aba “Bem-vindo à Secretaria Escolar Digital”, selecione a opção “Obtenha seu primeiro acesso”;

Preencha o campo com CPF e data de nascimento;

Será criado um login e uma senha de acesso.

Para os pais que desejam se cadastrar no sistema GDAE, antes é necessário procurar a secretaria da escola, para que a escola possa cadastrar o pai ou responsável no sistema, e só assim ele poderá criar um login.

GDAE – Inscrição de professores

Para todos os professores que desejam se inscrever na plataforma, o processo é similar ao processo explicado no tópico anterior.

No entanto, o cadastro desse professor (ou servidor) só será realmente efetivado no dia útil após a CRH/CGRH atualizar o seu cadastro funcional. Veja também:

GDAE Concluintes

O GDAE traz informações sobre os alunos que ainda estão cursando alguma escola pública. Entretanto, muitas vezes é necessário que os egressos também consultem informações sobre quando estudavam. Nesse caso, há a opção de consulta para egressos, basta que o concluinte:

Acesse o site da Secretaria Digital Escolar para concluintes, disponível em: concluintes.educacao.sp.gov.br;

Preencha com as informações solicitadas pela página.

Todas as informações sobre a vida escolar do aluno estarão na página que irá aparecer. Isso só serve para concluintes do ensino médio, pois para os concluintes do ensino fundamental que continuarão estudando no estado de São Paulo, ainda é possível consultar as informações no GDAE.