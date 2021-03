Inscrição GDAE 2022 – Pensando em como facilitar a interação dos pais com a vida escolar de seus filhos, o estado de São Paulo criou a plataforma de Gestão Dinâmica da Administração Escolar – GDAE. A inscrição GDAE 2022 para integrar alunos tanto da escola particular quanto da escola pública, juntando em uma única plataforma dados de desempenho escolar dos alunos do estado de São Paulo.

Quem tem filhos em idade escolar sabe o quão difícil é acompanhar regularmente o desempenho acadêmico de seu filho, pois com o dia a dia mais corrido nem sempre é possível comparecer na escola, para consultar notas e faltas do estudante.

Para auxiliar os pais nesse acompanhamento escolar, vários estados estão desenvolvendo plataformas onlines, onde os pais e responsáveis podem acompanhar regularmente o desempenho de seu filho, consultando as notas, as faltas e até mesmo o calendário escolar letivo do aluno.

Saiba também como efetuar a sua inscrição:

Quem pode acessar o GDAE 2022?

O GDAE pode ser acessado por pais, responsáveis, alunos e funcionários. Para acessar é necessário que o cadastro seja feito na secretaria da escola, para que o usuário possa ter um login e senha para acessar a plataforma.

GDAE Portal Net – Login

Para realizar o login no portal é necessário que o usuário:

Acesse o site da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, que administra a plataforma, disponível em: https://sed.educacao.sp.gov.br/;

Na seção “Bem-vindo à Secretaria Escolar Digital”, e preencha com o nome de usuário e senha cadastrados (como foi dito no tópico anterior, esse cadastro pode ser feito na secretaria da escola);

O site irá redirecionar o usuário para a página inicial do GDAE, onde é possível consultar informações acadêmicas sobre o aluno, como notas, faltas, boletim, ocorrências e outros.

A plataforma é bem intuitiva, e a consulta de diferentes informações pode ser feita de forma simples e rápida.

GDAE – Inscrição de Professores

Os professores também têm direito de acesso à plataforma GDAE, e para poder ter acesso às informações dos alunos de suas turmas, devem ir na secretaria da escola e solicitar o cadastro na plataforma.

Após isso, eles podem entrar no site da plataforma, como foi explicado no tópico anterior e ter acesso a todas as funcionalidades da plataforma. Saiba também como efetuar sua inscrição:

GDAE – Concluintes

Muita gente pensa que sim, mas concluir o ensino fundamental ou ensino médio não significa que o aluno não precisará mais consultar suas informações acadêmicas anteriores.

Muitos processos seletivos de universidades, escolas técnicas e estágios, pedem que o aluno apresente além do histórico escolar outras informações acadêmicas que podem ser consultadas no GDAE.

Por isso, os alunos concluintes também têm acesso a plataforma, mas nesse caso devem:

Acessar a página inicial do site da Secretaria Digital Escolar destinado exclusivamente para concluintes, disponível em: https://concluintes.educacao.sp.gov.br/publica/consultapublica/search;

Preencha o formulário com as informações escolares que são solicitadas pela página.

Após esse preenchimento, se as informações estiverem corretas, é possível consultar todas as informações acadêmicas do concluinte nessa página, sendo possível também imprimir informações, como boletins anteriores e similares.