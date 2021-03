Inscrição IFBA 2021 – Muita gente sonha em fazer um curso de capacitação técnica de qualidade e ingressar em uma instituição de ensino pública e reconhecida, como é o caso do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, conhecido popularmente pelos alunos como IFBA. A Inscrição IFBA 2021 oferece diversos cursos técnicos, na modalidade presencial e à distância, em diversas áreas de aprendizado, promovendo a capacitação tecnológica de milhares de alunos anualmente.

O IFBA possui unidades espalhadas pelo território da Bahia, como em Jequié, Porto Seguro e Salvador.

Por ser uma instituição de ensino gratuita e de qualidade, o processo de inscrição 2021 é concorrido e as vagas são disputadas. O processo seletivo é realizado ao final de cada ano, e o candidato interessado deve se manter atento ao período de inscrição e aos requisitos para poder se inscrever.

A inscrição é online mas é necessário que após a prova, os candidatos selecionados compareçam à unidade em que vão estudar portando os documentos solicitados pelo Instituto, que serão listados no decorrer do texto.

Como fazer a inscrição IFBA 2021?

Para fazer a inscrição no IFBA, é necessário que o candidato atenda aos requisitos estabelecidos e que:

Acesse o site de inscrições do IFBA (disponível em: portal.ifba.edu.br);

Selecione a opção “Inscrições”;

Selecione a opção “Inscreva-se aqui”;

Preencha o formulário solicitado pela página e escolha em qual unidade deseja estudar e qual o curso técnico que deseja fazer;

O boleto da taxa de inscrição será gerado e a inscrição só será efetivada após o pagamento dessa taxa de inscrição.

Para os candidatos que estudam atualmente em escolas da rede pública de ensino da Bahia, é possível solicitar um desconto na taxa de inscrição, e eles pagam apenas 10% do valor integral da taxa de inscrição. No último processo seletivo realizado a taxa era de R$35,00.

Requisitos para se inscrever

Para se inscrever é necessário que o candidato atenda aos seguintes requisitos (até a data da matrícula):

Ter concluído o ensino fundamental ou estar cursando o ensino médio em escola pública;

Ter concluído o ensino fundamental caso o curso escolhido tenha duração superior a três anos;

Ter concluído o ensino médio caso o curso escolhido tenha duração inferior a dois anos.

Documentos necessários

Os alunos selecionados devem se matricular na unidade em que selecionaram no momento da inscrição 2021, e devem apresentar os seguintes documentos:

Documento de identidade com foto (como RG ou CNH);

Histórico escolar do ensino médio ou ensino fundamental;

Comprovante de residência atualizado;

Caso o candidato tenha solicitado cotas no momento da inscrição, deve comprovar com um documento no momento da matrícula.

Prova do IFBA 2021

Para os cursos técnicos com duração igual ou superior a três anos, a prova terá questões objetivas, sobre língua portuguesa, matemática, história e geografia.

Já para os cursos técnicos com duração igual ou inferior a dois anos, a prova também terá questões objetivas, mas sobre língua portuguesa, matemática e atualidades. As provas geralmente são realizadas no último trimestre do ano.