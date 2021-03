Inscrição ITA 2021 – Para quem pretende construir a sua carreira na aérea de aviação, vale muita a pena saber como funciona a admissão no Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA). Pensando justamente nisso, resolvemos produzir um post para lhe deixar por dentro da inscrição ITA 2021 e tudo o que você precisa saber para conseguir fazer a sua formação nessa instituição de ensino.

Continue acompanhando os próximos tópicos deste post e saiba com detalhes quais são os cursos disponíveis no instituto, e como você pode fazer a sua inscrição ITA.

Sobre o ITA

O ITA é uma instituição de ensino focada na formação de cidadãos brasileiros em cursos relacionados com o Setor Aeroespacial e da Força Aérea Brasileira. Nessa escola os interessados tem a opção de fazer a sua graduação no ensino superior em especialidade de engenharia do seu interesse num dos setores abrangidos.

Nesse ano a instituição possui um lote de 150 vagas disponíveis, das quais 31 são direcionadas a jovens que pretendem seguir uma carreira militar como um dos integrantes do quadro de oficiais engenheiros da ativa da força aérea brasileira.

Quem pode se Inscrever no ITA?

Os interessados em ingressar no ITA devem considerar os requisitos que são impostos por esta instituição de modo a não enfrentar constrangimentos no dia da inscrição. Confira logo abaixo os requisitos apresentados pelo ITA:

Ter concluído ou estar a concluir o ensino médio no ano da inscrição;

Ter idade máxima de 23 anos até o dia 31/12/2019;

Ser brasileiro nato.

Inscrição ITA

Felizmente as inscrições para o ITA ocorrem por meio da internet no site oficial do instituto. Siga o passo a passo abaixo para se inscrever:

Comece por acessar o site oficial do Vestibular ITA por este link – ita.br;

Busque pela opção inscrição e siga informando todos os dados que são solicitados;

Para finalizar, basta fazer o pagamento da taxa de participação no valor de R$ 150,00.

Cursos ITA

O edital apresentado possui cursos de graduação em engenharia com a duração de 5 anos. Sendo que durante os primeiros 2 anos do curso todos os estudantes precisam fazer as disciplinas do curso fundamental. Somente depois desse período é que o estudante tem a opção de escolher a área de formação.

As áreas de especialização incluem:

Engenharia de computação;

Engenharia aeronáutica, engenharia civil-aeronáutica;

Engenharia mecânica-aeronáutica; e

Engenharia eletrônica.

Prova do ITA

As provas do ITA são feitas em 3 etapas. Na primeira fase os candidatos devem fazer provas, as quais apresentam 15 questões cada. As perguntas que caem são relacionadas a matemática, física, química, português e inglês.

Agora, na terceira e última fase as provas já não são mais observadas, uma vez que nesta etapa o candidato apenas passa por uma inspeção de saúde.

Resultados ITA

Os resultados ITA também podem ser conferidos no site oficial da instituição assim que disponíveis. Note que os resultados são divulgados em épocas diferentes dependendo da fase.

Geralmente, os resultados da primeira fase saem no dia 5 de dezembro, enquanto que para a segunda fase a data de divulgação está marcada para o dia 3 de janeiro do próximo ano.