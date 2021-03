A Inscrição ITA 2022 é uma das mais esperadas do ano, até porque, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) é uma das instituições universitárias públicas mais respeitadas do Brasil.

Com a finalidade de fazer a sua Inscrição ITA e não perder o processo seletivo da instituição, leia este artigo até o final. Vamos lá!

Sobre o ITA

Localizado no Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, o ITA conta com mais de 70 anos de história, fundado no ano de 1950 por inspiração do Marechal Casimiro Montenegro Filho.

Hoje em dia, o ITA é considerado referência não só no que diz respeito à aeronáutica, mas tudo que envolve a engenharia no Brasil. A fim de estudar no ITA, atualmente a instituição oferece cursos de:

Graduação em Engenharia;

Pós-graduação stricto sensu ao nível de Mestrado;

Mestrado Profissional;

Doutorado e pós-graduação lato sensu de especialização e de extensão.

Quem pode se inscrever no ITA?

Infelizmente o ITA não é para todos, existem muitas regras para participar da instituição. Porém, além das regras, o ITA possui um dos vestibulares mais difíceis do Brasil.

Sendo assim, além de estar nos requisitos abaixo, é preciso se preparar muito, pois, segundo a instituição, existe um limite de idade para fazer a Inscrição ITA.

Principais Requisitos ITA:

Brasileiro nato;

Abaixo de 25 anos;

Ter concluído o ensino médio.

Inscrição ITA

Está nos requisitos acima? Se a resposta for sim, basta seguir o passo a passo abaixo para efetuar a sua Inscrição ITA agora mesmo.

Passo a passo Inscrição ITA:

Passo 1: Acesse o site oficial do ITA, clicando aqui;

Acesse o site oficial do ITA, clicando aqui; Passo 2: Assim que acessar o site, clique em “Estudar no ITA” no menu inicial do site;

Assim que acessar o site, clique em “Estudar no ITA” no menu Passo 3: Posteriormente, localize a opção “Vestibular” e dê um clique;

Posteriormente, localize a opção “Vestibular” e dê um clique; Passo 4: Caso as inscrições estejam abertas para o vestibular ITA, basta preencher o formulário de inscrição com todos os dados solicitados.

Além disso, através deste site você também pode conferir todo o cronograma, datas, localizações e até mesmo o resultado da sua prova.

Cursos ITA

Por ser referência em engenharia, atualmente o ITA possui apenas cursos de engenharia, principalmente voltados à área aeronáutica.

Veja os principais Cursos oferecidos pelo ITA abaixo:

Engenharia Aeronáutica;

Engenharia Eletrônica;

Engenharia Mecânica-Aeronáutica;

Engenharia Civil-Aeronáutica;

Engenharia de Computação;

Engenharia Aeroespacial.

Prova do ITA

Hoje em dia, a fim de participar da Prova do ITA é importante saber que o mesmo é dividido em 3 fases. A primeira fase é composta por 70 questões de múltipla escolha divididas em 5 disciplinas distintas.

A segunda fase difere, agora você deve responder questões dissertativas. Além disso, na segunda fase também é preciso efetuar a redação. Caso você seja aprovado (a) nas duas fases da prova ITA, você dará prosseguimento no seu processo seletivo.

Resultado ITA

Por fim, após fazer a sua avaliação, você pode verificar o resultado através do site oficial do ITA informado acima.

Lembre-se, através do site você pode consultar datas e locais das avaliações, tirar dúvidas, ver resultados das suas avaliações e muito mais.