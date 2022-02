Você conhece ou sabe de alguma pessoa que tenha o talento de empreender, só que precisa de uma ajudinha para que seu negócio dê certo? Saiba que o Domingão com Huck, possui diversos quadros e um deles em que você pode participar, e fazer a Inscrição Mandando bem 2022 relacionado ao seu empreendimento!

O quadro é o Mandando Bem, onde você tem a oportunidade de receber aquele empurrãozinho no seu empreendimento. Abaixo saiba quais são os passos para conseguir se inscrever neste quadro.

Mandando bem 2022

O quadro Mandando Bem é um dos quadros do programa do Domingão com Huck que tem como objetivo recrutar pessoas que tenham um perfil de empreendedor, em que já tenham algum tipo de negócio próprio, seja ele de qualquer segmento.

Ao ser selecionado, o indivíduo terá diversas orientações em relação ao seu empreendimento, seja desde a parte administrativa do seu negócio, como alguma reforma ou instalações no local em que o empreendimento funciona.

Este quadro então possui a intenção de dar sugestões em relação ao seu empreendimento, onde a emissora Globo não se responsabiliza pelos resultados do empreendimento, bem como a sua divulgação dentro do quadro.

Confira também: Como fazer a Inscrição Fazer o Bem Não Importa a Quem 2022.

Quem pode participar do Mandando Bem 2022

Aqueles que desejam participar do quadro Inscrição Mandando bem 2022 do programa do Domingão com Huck basta ter os requisitos abaixo:

Possuir 18 anos ou mais;

Residir dentro do território nacional;

Ter algum tipo de empreendimento.

Como funciona o Mandando Bem?

O quadro Mandando Bem funciona da seguinte maneira, após o empreendedor ter se inscrito no site oficial da emissora, ele passa por uma seleção, realizada pela produção da Globo. Quando selecionado, o proprietário do negócio escolhido, tende de ficar aproximadamente 2 semanas fora, onde terá a assistência da produção da Globo e parceiros terceiros enquanto ao seu empreendimento.

Durante esse período, todo procedimento, reuniões, reformas serão gravadas para serem exibidas no quadro.

Leia ainda: Como é feita a Inscrição SuperStar 2022, além das Inscrições Pronto pra Fama 2022.

Inscrições Mandando Bem 2022

Para realizar a inscrição no Mandando Bem você deve fazer a inscrição no Domingão com Huck, siga os passos abaixo:

Acessar o site oficial do Gshow, aqui;

Procure pela página do Domingão com Huck e selecione o item “Quadros do Domingão com Huck”;

Clique no quadro “Mandando Bem”;

Faça sua inscrição, preenchendo o formulário e seguindo as instruções;

Neste quadro em especial é obrigatório o envio de 2 vídeos para que a produção possa avaliar sua inscrição. Os 2 vídeos precisam ter:

História de vida em 2 minutos;

Apresentação do seu empreendimento em 1 minuto.

Regulamento Mandando Bem

Dentro do regulamento do quadro Mandando Bem é necessário que o participante selecionado, fique afastado do seu negócio por aproximadamente 2 semanas para todo o processo de aprendizado, reuniões, reformas, cursos relacionados as melhorias e orientações de como comandar o seu negócio.

Além de ter disponibilidade de viajar. O participante terá que aceitar todos os procedimentos oferecidos e também participar de atividades e dinâmicas de perguntas e respostas em que poderá concorrer a uma quantia determinada de dinheiro para capital de giro do seu empreendimento. A Globo não se responsabiliza por qualquer problema decorrente do empreendimento.

Mandando Bem horário

O programa Domingão com Huck é exibido pela emissora Globo e transmitido aos domingos aproximadamente no horário das 18 horas, horário de Brasília.