Quem tem o sonho de explorar o seus talentos e torna-se uma super estrela deve começar a preparar-se para a Inscrição SuperStar 2022. Se você deseja mesmo ter uma oportunidade para soltar a voz num grande público, não deixe de acompanhar os próximos tópicos deste post para saber como funciona a candidatura nesse programa.

SuperStar

O SuperStar é um programa criado pela Rede Globo com o objetivo de dar uma oportunidade a bandas nacionais que ainda não são conhecidas. O formato do programa foca principalmente em bandas em busca de uma chance de aparecer na televisão e atrair mais apreciadores para a sua música.

Por essa razão, periodicamente a rede de televisão Globo lança o concurso e incentiva todas as bandas interessadas no ramo a fazerem a sua Inscrição SuperStar 2022 para não ficar de fora desta grande exibição de talento.

Com Funciona o SuperStar 2022?

Uma das características mais marcantes na forma como o SuperStar 2022 funciona, está relacionada justamente ao mistério que marca cada uma das apresentações, já que as bandas fazem as apresentações sem ter nenhum contato com o público do próprio programa que assiste cada performance.

Os aprovados tem a chance de apresentar-se para o grupo de jurados e conhecer a plateia. Diferente de outros programas, os jurados somente contribuem com 7% nos votos que decidem a aprovação ou reprovação da banda.

Para incentivar a participação, a organização do programa oferece um prêmio de R$ 500 mil e direito de gravar com a Som Livre, que é uma das gravadores com maior peso no mercado da música global.

Quais São as Etapas do SuperStar 2022?

No total, os concorrentes devem encarrar 5 etapas desde a primeira apresentação que termina na seleção dos 35 candidatos, até a fase final do concurso. Confira abaixo uma descrição mais detalhada de cada uma dessas etapas

1a Fase – momento das audições, onde o grupo de jurados faz a seleção das 35 bandas que vão seguir para a aproxima etapa.

2a Fase ou Superpasse – Nessa etapa durante 3 programas que vão ao ar são selecionados 18 bandas das 35 iniciais para avançarem para o próximo nível.

3a Fase ou Superfiltro – Nessa fase 6 bandas são eliminadas do programa, restando apenas 12 que vão disputar nas fases mais competitivas. Aqui o concorrente precisa conseguir uma pontuação maior que a de seu adversário para garantir um espaço na próxima etapa do programa.

4a Fase ou semifinal – Restando apenas 7 bandas, nesta fase os jurados e o público devem escolher somente 4 concorrentes para a fase final.

5a Fase – Nessa fase a competição é entre 4 bandas. Se duas bandas empatarem, o é feita mais uma apresentação de cada banda para definir-se o vencedor final.

Inscrições SuperStar 2022

Para apresentar a sua candidatura no SuperStar 2022 é preciso ter um computador ou celular conectado a internet para seguir o passo a passo que montamos, logo abaixo:

Entre no site oficial da Gshow por este link – http://gshow.globo.com/programas/superstar/Inscricao/

Com a página completamente carregada clique em <<Inscrição>> e informe todos os dados que são solicitados.