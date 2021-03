Quem tem mais de 60 anos e sonha em se tornar um cantor de sucesso tem que ficar de olho na Inscrição The Voice Mais. O reality é destinado justamente ao público que já chegou na terceira idade e quer mostrar o seu talento.

Há tempos a Rede Globo vem investindo em diferentes vertentes do programa mais famosos de competição musical da televisão brasileira. Depois de criar o sucesso The Voice Kids, a emissora decidiu colocar no ar também uma versão voltada para senhores e senhoras que querem soltar a voz.

Se trata, portanto, de uma competição onde os concorrentes apresentam números musicais e aguardam a aprovação do júri, sempre composto por famosos. A bancada que “vira a cadeira” fica disponível para ser escolhido pelo candidato como técnico vocal durante a competição.

Quem pode se inscrever no The Voice Mais?

Nesse caso, a inscrição do The Voice Mais é destinada a pessoas que já têm ou estão acima dos 60 anos de idade. portanto, todos os brasileiros e estrangeiros residentes no país podem participar.

Veja também quem pode se inscrever nesses programas de televisão:

Inscrição The Voice Mais

Se você ficou interessado em participar desse reality e quer mostrar o seu talento na maior emissora de televisão do país, fique de olho no passo a passo para efetivar a sua Inscrição The Voice Mais:

Acesse a página oficial do The Voice Brasil;

Realize um cadastro no site incluindo todos os dados conforme forem solicitados;

Envie o formulário e aguarde anexando de 1 a 5 fotos.

Caso a sua inscrição seja aceita você receberá um contato da produção do programa. O contato será feito via e-mail ou telefone. Por isso tenha o cuidado de preencher corretamente essas informações!

Prêmio Vencedor The Voice Mais

Depois que você faz a Inscrição The Voice Mais é preciso aguardar um contato da produção do programa. O seu perfil será avaliado, e caso seja aprovado você receberá o contato conforme dito anteriormente.

Mas o que ganha quem vence a competição?

O The Voice é um programa bastante difícil. Muitos talentos passam pelo palco, por isso a competição costuma ser bastante apertada. Mas, vale a pena se dedicar! A premiação é bastante interessante. Veja só o que você pode faturar se conseguir ganhar o troféu de Voz do Brasil:

R$500 mil para ser investido como desejar;

1 carro zero quilômetro;

Contrato com uma gravadora;

Gerenciamento de carreira.

Além disso os vencedores costumam ter muito sucesso nas redes sociais, conquistando milhares – e até milhões – de seguidores. Com isso a carreira musical tende a alavancar de forma bastante expoente.

Confira também como efetuar essas inscrições:

Como se preparar para o programa?

A sua inscrição The Voice Mais requer apenas talento e empenho. No entanto, caso você tenha a oportunidade, vale a pena se dedicar a fazer um curso de canto ou técnica vocal para se preparar ainda mais para a competição.

Ah! E lembre-se que as vagas são limitadas! Por isso é importante ficar de olho na abertura da Inscrição The Voice Mais para conseguir garantir o seu lugar nesse que é um dos programas mais populares do país!