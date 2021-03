Quer fazer a inscrição The Voice Mais 2022? Se a resposta for sim, tenho uma ótima notícia para você, está aberta as inscrições para um dos programas da televisão brasileira que mais revela talentos no Brasil e no mundo.

Para participar, basta ler este artigo até o final e você vai aprender como fazer a sua Inscrição The Voice Mais 2022, quem pode participar e muito mais. Vamos lá!

O que é o The Voice Mais?

Antes de mais nada, que tal conhecer um pouco sobre o The Voice Mais? Em resumo, o programa não é um simples entretenimento, mas sim, uma competição que vale muito para os participantes.

Até porque, além do programa ser a versão brasileira de uma sensação mundialmente conhecida, “The Voice”, ele também é um dos programas de maior audiência do Brasil.

Hoje em dia, o programa segue a linha dos outros The Voice ao redor do mundo, contendo 4 jurados e a famosa cadeira que gira.

Quem pode se inscrever no The Voice Mais?

Embora seja um programa aberto ao público, é importante que antes de fazer a sua Inscrição The Voice Mas, leia atentamente as regras e diretrizes da competição.

Até porque, mesmo fazendo tudo certo, não são todos os competidores que são selecionados para participar. Pois, além da competição por vagas sem grande concorrência, existem erros que muitos candidatos cometem ao fazer a sua inscrição.

Atualmente, o programa possui apenas duas regras criteriosas que precisam ser seguidas para você fazer a sua Inscrição The Voice Mais, são elas:

Maiores de 16 anos: Candidatos abaixo de 16 anos podem fazer a inscrição no The Voice Kids;

Enviar um vídeo: Sem este vídeo fica impossível de você ser selecionado, até porque, o vídeo é uma das formas da produção do programa escolher pessoas que realmente tem potencial.

Inscrição The Voice Mais

Com a finalidade de fazer a sua Inscrição The Voice Mais é recomendado que comece o quanto antes. Pois, com o sucesso do programa, a seleção conta com milhares de participantes para pouquíssimas vagas.

Portanto, siga o passo a passo abaixo e comece a sua inscrição agora mesmo:

Acesse o site Oficial do The Voice Mais, clicando aqui;

Ao acessar o site, faça o seu cadastro no site;

Neste momento, basta preencher o formulário de inscrição com todos os dados solicitados;

Por fim, é envie de 1 a 5 fotos e 1 vídeo para a produção analisar.

Prêmio Vencedor The Voice Mais

Hoje em dia o Programa The Voice Mas dá para os seus vencedores 4 prêmios incríveis que podem alavancar a carreira de qualquer cantor ou cantora do Brasil.

Entretanto, com o sucesso do programa e a interação do público, atualmente o que as pessoas menos buscam são os prêmios, mas sim, a visibilidade que o programa dá.

Até porque, quanto mais tempo você ficar no programa, mais pessoas irão ver você e consequentemente, você conseguirá um grande público mesmo antes da sua “carreira” começar.

Mas claro, além da visibilidade, o grande vencedor do The Voice Mais ganha os seguintes prêmios:

R$500 mil para ser investido como desejar;

1 carro zero quilômetro;

Contrato com uma gravadora;

Gerenciamento de carreira.