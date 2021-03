Inscrição The Wall 2021 – Para poder participar do quadro The Wall do Caldeirão do Huck, é necessário que o participante se inscreva através do site do Caldeirão, sendo que todo o processo de inscrição e todo o processo de seleção dos candidatos são feitos de forma online, pela equipe do programa. Os candidatos a Inscrição The Wall 2021 são escolhidos com base nas informações prestadas no momento da inscrição.

The Wall – Caldeirão do Huck

O The Wall é um dos quadros mais populares do programa, afinal quem não gostaria de ganhar mais de um milhão e meio de reais em um jogo de perguntas e respostas?

Com esse prêmio tão atrativo, o jogo é composto por uma dupla que deve responder corretamente às perguntas que irão aparecer em uma parede, e dessa mesma parede irão cair bolas coloridas no candidato, sendo que a bola verde significa que o participante ganhou dinheiro e a vermelha significa que o participante perdeu dinheiro. As bolas irão cair de acordo com a resposta certa ou errada do candidato, tornando o quadro ainda mais dinâmico.

Como funcionam as inscrições do quadro?

Hoje diversos programas de auditório oferecem jogos interativos com participantes, em troca de prêmios, como imóveis e bonificações financeiras.

Um desses programas é o Caldeirão do Huck, que leva esse nome por conta do apresentador Luciano Huck, que está no ar há anos e possui diversos quadros, com diversas oportunidades de prêmios.

Dentre os vários quadros, um dos mais conhecidos, divertidos e concorridos do programa é o The Wall, um quadro que dá grandes prêmios em troca da participação dos candidatos em um jogo de perguntas. O programa Caldeirão do Huck é exibido nas tardes de sábado da Rede Globo.

Inscrição The Wall 2021

Como mencionado no tópico anterior, o processo de inscrição e de seleção são feitos de forma totalmente online. Se você ficou interessado no prêmio de mais de um milhão e meio de reais, saiba que para se inscrever é rápido e prático, basta:

Acessar a página de inscrições para o quadro, no site oficial do programa Caldeirão do Huck, disponível em: https://colabore.apps.globo.com/campanha/224;

Preencher o formulário de inscrição com os dados necessários;

Selecionar a opção “Enviar a minha colaboração” e concluir o processo de inscrição.

Os candidatos passarão por uma seleção que será feita pela produção do programa, e caso o participante seja selecionado a equipe do quadro entrará em contato com o participante.

Regras The Wall 2021

Para poder participar do quadro The Wall é necessário que o participante se encaixe em alguns requisitos, como:

Ter 18 anos ou mais no momento da inscrição;

Não ser colaborador, estagiário ou ter vínculo empregatício com a Rede Globo;

Não ter parentesco (de até terceiro grau) com algum colaborador da Rede Globo ou que tenha vínculo empregatício com a Rede Globo;

Residir no Brasil.

Caso o participante não se encaixe em algum dos requisitos acima, ele terá sua inscrição invalidada e não poderá participar de nenhum quadro do programa do Luciano Huck.