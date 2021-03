O programa Bake Off Brasil traz uma disputa entre confeiteiros amadores, com provas variadas, em que a cada rodada se tornam mais difíceis e ainda mais criativas, para que seja escolhido um vencedor. Se você possui talento na área da confeitaria, não pode deixar de participar das Inscrições Bake Off Brasil 2021.

Dentre as áreas da culinária, a confeitaria é uma das áreas mais delicadas e também mais temidas da cozinha. Seja cozinheiro amador ou profissional, a confeitaria exige muita delicadeza e talento do participante. Para descobrir novos talentos da confeitaria e proporcionar novas oportunidades para cozinheiros amadores que dominam diversas práticas de confeitaria, o Programa Bake Off brasil é uma ótima atração.

Bake Off Brasil 2021 – Como funciona?

O programa Bake Off Brasil é dividido em rodadas que acontecem a cada semana: a cada rodada os participantes participam de uma prova diferente, na área da confeitaria, onde precisam combinar técnicas, habilidades e muita criatividade para surpreender os jurados.

Ao final da prova, os pratos são avaliados pela dupla de jurados do programa Olivier Anquier e Beca Milano, que decidem quem deixa o programa e quem segue na disputa pelos prêmios do programa. O programa é exibido aos sábados pelo SBT, e em todas suas edições anteriores alcançou uma grande audiência.

Confira mais programas com inscrições abertas:

Inscrições Bake Off Brasil 2021 – através do site

Se você gosta de confeitaria, possui criatividade e talento para a área da cozinha, saiba que é muito simples se inscrever no programa Bake Off Brasil, e para isso basta que o participante:

Acesse a página inicial do programa Bake Off Brasil, disponível em: ; https://www.sbt.com.br/inscricoes;

Selecione a opção “Bake Off Brasil – Mãos na massa”;

Selecione em qual opção deseja se inscrever, na versão para crianças (Júnior Bake Off) ou para adultos (Bake Off Brasil – Mãos na massa);

Selecione a opção “Quero me inscrever”;

Realize o login em sua conta SBT (ou crie uma conta caso ainda não tenha);

Preencha o formulário de inscrição disponibilizado pela página;

Finalize o seu processo de inscrição.

Caso o candidato seja escolhido para participar do programa Bake Off Brasil, a equipe do programa entrará em contato com o participante e passará as instruções para participar das audições e gravações do programa.

Inscrições Bake Off Brasil 2021 – por carta

Para tornar o processo de inscrição mais justo e unificado, não há a opção de inscrição por carta, apenas através do site como descrito no tópico anterior.

Confira mais programas com inscrições abertas:

Regulamento Bake Off Brasil

Para participar do programa é necessário que o participante atenda aos seguintes requisitos:

Ter 18 anos ou mais;

Não ser confeiteiro profissional (não pode ter feito curso na área da confeitaria ou exercer a profissão de confeiteiro);

Se for selecionado, deve comparecer nas audições e nas gravações do programa.

Prêmio Bake Off Brasil

O programa Bake Off Brasil premia o vencedor do programa com:

Troféu do Bake Off Brasil;

Cozinha toda mobiliada com produtos e eletroportáteis da Philco;

Uma viagem com destino a Bélgica, juntamente ao proprietário da Cacau Show.

Horário Bake Off Brasil

O Bake Off Brasil é exibido aos sábados, às 21h30, no SBT.