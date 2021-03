Inscrições Construindo um Sonho 2021 – Se você tem o desejo de realizar uma reforma em sua casa mas não possui condições para arcar com os custos, saiba que o programa Domingo Legal possui um quadro onde a produção ajuda as pessoas que forem selecionadas a fazerem esse sonho se tornar realidade. Se você possui dúvidas de como realizar sua inscrição Construindo um Sonho 2021, continue lendo este artigo que iremos explicar cada passo que deve ser dado para que você possa concorrer a essa oportunidade.

Construindo um Sonho 2021 – Como Funciona?

O quadro Construindo um Sonho do Domingo Legal oferece aos participantes que são selecionados, a oportunidade de poderem reformar sua casa ou até mesmo ganhar a casa própria custeada com o dinheiro da produção do programa.

Quem pode participar do Construindo um Sonho 2021 – Regras

Para participar do quadro Construindo um Sonho é necessário que o candidato cumpra com certos requisitos que são exigidos pela produção do programa, assim, iremos apresentar quais são esses requisitos para que você possa saber se pode ou não realizar sua inscrição:

Poderão realizar suas inscrições somente pessoa que possuem sua residência localizada em território nacional;

No ato da inscrição, é necessário que o candidato conte um pouco a respeito de sua história, assim como a respeito da reforma que deseja fazer ou a casa própria que possui o sonho de receber;

É importante que todos os dados pessoais da pessoa que são exigido pela produção sejam verídicos;

Pessoas que possuem familiares que trabalham na produção do programa não poderão realizar suas inscrições;

É importante informar que para realizar sua inscrição, primeiramente é necessário possuir um login que pode ser feito no site oficial da SBT.

Inscrições Construindo um Sonho 2021

Você já conseguiu imaginar como seria ter a oportunidade de ganhar uma reforma em sua casa ou até mesmo ganhar a casa própria que você tanto sonhava?! Esse presente tão desejado é dado aos participantes do programa todos os domingos no quadro Construindo um Sonho no programa Domingo Legal.

Se você deseja realizar sua inscrição para poder concorrer a essa grande oportunidade, mas não sabe como proceder, não se preocupe, aqui iremos mostrar o passo a passo para que você possa realizar sua inscrição de acordo com as regras do programa:

Primeiramente você deve acessar o site oficial do SBT na parte de “Inscrições”;

Depois você deverá realizar um cadastro na opção “Fazer login”;

Logo após você deverá realizar o preenchimento dos campos referente ao seu e-mail juntamente com a senha que será usada para acesso ao site;

Por fim, realize sua inscrição de acordo com as informações exigidas pelo site e depois clique em “Finalizar”.

Agora você só deverá aguardar pelo contato da produção do programa que irá fazer a seleção do ganhador de acordo com sua história de vida. É importante lembrar que os endereços para contato devem ser válidos e ativos, pois é por meio deles que você será contatado, caso seja selecionado.

Também há a possibilidade de realizar sua inscrição por meio de uma carta. Para isso o interessado deve escrever a respeito de sua história de vida, qual o seu sonho, e os motivos pelo qual deseja participar do quadro. A carta deverá ser enviada para o seguinte endereço: Avenida das Comunicações- nº 4, Vila Jaraguá- Osasco/SP, CEP: 06278-905.