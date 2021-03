Muitas pessoas têm vontade de fazer as Inscrições Domingo Legal 2021 pelo fato de além de poderem aparecer na TV, elas concorrem a prêmios que são distribuídos a plateia de acordo com o quadro do programa. Se você tem interesse em participar da plateia, continue lendo esse artigo que iremos explicar tudo que é necessário ser feito para poder realizar sua inscrição.

Domingo Legal 2021 – Como Funciona?

O Domingo Legal 2021 é um programa que teve início em 1993 e era apresentado pelo falecido apresentador Gugu Liberato, atualmente ele é comandado pelo apresentador Celso Portiolli que também desempenha a função de diretor geral.

O programa do Domingo Legal 2021 vai ao ar aos domingos e conta com a participação de diversas celebridades que participam dos quadros da produção. Esses convidados são artistas, como atores e cantores, que também fazem apresentações para animar a plateia e os telespectadores em casa.

Para participar de algum quadro é preciso realizar sua inscrição e também ser selecionado pela produção do programa. É possível que você ganhe prêmios em dinheiro por participar dos quadros divertidos do programa.

Inscrições Domingo Legal 2021

Para participar de algum dos vários quadros do programa do Domingo Legal que é transmitido no canal SBT às 11h, você precisa realizar a inscrição diante da produção. Se você tem vontade de participar do programa mas não sabe como realizar sua inscrição, basta seguir o seguinte passo a passo que será mostrado abaixo:

Primeiramente é necessário que você realize o acesso ao site oficial da SBT;

Depois você deverá procurar pela aba “Auditório”, e então você deverá clicar em “Domingo Legal”;

Logo após é o momento de selecionar o quadro em que você deseja participar;

No próximo passo você deverá clicar em “Quero me inscrever”;

Caso ainda não possua um login para o site, é necessário que você crie um juntamente com uma senha;

Depois você deverá realizar o preenchimento de um formulário que será disponibilizado pelo site, nele você deverá informar seus dados e responder a algumas perguntas exigidas pela produção;

Por fim, finalize sua inscrição.

Quadros Domingo Legal

O programa Domingo Legal possui vários quadros onde a plateia, assim como os convidados podem participar e concorrer a premiações em dinheiro. Os quadros são:

Domingo Legal -Xaveco : esse quadro é voltado para as pessoas que estejam em busca de começar um relacionamento com algum outro candidato do programa.

: esse quadro é voltado para as pessoas que estejam em busca de começar um relacionamento com algum outro candidato do programa. Comprar é bom, levar é melhor : nesse quadro o apresentador faz perguntas aos convidados, caso os mesmos respondam as perguntas corretamente, eles podem levar qualquer produto que desejam de alguma loja;

: nesse quadro o apresentador faz perguntas aos convidados, caso os mesmos respondam as perguntas corretamente, eles podem levar qualquer produto que desejam de alguma loja; Quero mostrar meu talento : nesse quadro participam cantores que atuam de forma amadora, nele os mesmo podem mostrar suas habilidades e talentos e também podem ganhar premiações em dinheiro;

: nesse quadro participam cantores que atuam de forma amadora, nele os mesmo podem mostrar suas habilidades e talentos e também podem ganhar premiações em dinheiro; Construindo um sonho: nesse quadro a produção do programa é responsável por dar apoio aos participantes ajudando os mesmos a realizarem seus sonhos.

Horário Domingo Legal

Apresentado por Celso Portiolli, o Domingo Legal vai ao ar todos os domingos às 11h.