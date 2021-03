Você sonha em participar de um programa da Rede Globo como plateia? Então saber mais sobre as inscrições Encontro com Fátima Bernardes 2021 pode ser a oportunidade perfeita! Afinal, o programa conta com um público bastante participativo e é apresentado por um dos nomes mais importantes do jornalismo brasileiro!

Encontro com Fátima Bernardes 2021 – Como Funciona?

O Encontro é um programa de variedades que aborda diversos temas todos os dias. Se trata de uma atração bastante famosa da emissora, e que costuma receber elogios do público e da imprensa graças a sua ousadia ao tocar em temas importantes e por vezes polêmicos.

O nome da apresentadora com certeza é um chamariz para o público. Fatima Bernardes possui uma carreira incrível como jornalista e apresentadora de telejornal, e se tornou um ícone da comunicação no país.

Se você gostaria de vê-la pessoalmente e gostaria de acompanhar os debates que são propostos pelo programa pessoalmente, acompanhar as inscrições Encontro com Fátima Bernardes 2021 é uma excelente oportunidade!

Quem pode participar da Plateia Encontro com Fátima Bernardes 2021?

A plateia é parte essencial dessa atração televisiva. Afinal, o público acaba participando e ajudando o programa se tornar mais dinâmico e divertido para quem assiste de casa. para participar você deve acompanhar o passo a passo a seguir:

Podem participar brasileiros maiores de 18 anos e menores acompanhados pelos pais ou responsáveis. São, no total, 60 cadeiras reservadas para a plateia do programa, e quem estiver ali poderá ser requisitado pela Fátima Bernardes para debater algum tema.

Inscrições Encontro com Fátima Bernardes 2021

Para participar você teve ter acesso a internet. As inscrições Encontro com Fátima Bernardes para ser plateia acontecem exclusivamente pela internet, e mostraremos a seguir o passo a passo.

Acesse o site clicando aqui;

Procure por “Saiba como participar da plateia” e em seguida por “Clique aqui para se inscrever”;

Preencha o formulário com os dados conforme solicitado;

Informe se você pretende levar um acompanhante ou dependente. Caso sim, informe os dados dessa pessoa;

Escolha a data do programa que tem interesse em participar;

Envie o formulário.

O mais importante é checar com cautela os seus dados para contato. Isso porque será através dele que os produtores te procurarão para que participe do programa. Ao terminar de preencher as informações é só aguardar um retorno!

Horário e local de gravação

As inscrições Encontro com Fátima Bernardes 2021 ainda estão passando por adaptações já que o programa não está recebendo plateia por conta da pandemia.

Mas, tão logo as coisas normalizem você poderá realizar esse sonho! Sendo assim, fique de olho no site oficial cujo link divulgamos acima para acompanhar qualquer novidade.

Horário :

O programa é gravado no Rio de Janeiro no endereço:

Estrada dos Bandeirantes, 6700. Portão de Triagem de Público. Estúdios Globo/RJ;

O horário de exibição é as 10h da manhã todos os dias. Porém, a produção poderá solicitar que a plateia chegue antes ao local, por volta das 8h.

Se você gostou e saber sobre as inscrições Encontro com Fátima Bernardes 2021 aproveite essas dicas para conseguir a sua vaga na plateia mais disputada do Brasil.