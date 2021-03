Muitos jovens se destacam desde pequenos por terem talentos artísticos. Pensando em dar espaço para esses jovens talentos, as Inscrições Jovens Talentos Programa Raul Gil 2021 oferecem um espaço para que esses jovens possam mostrar as suas habilidades musicais e artísticas. O programa do Raul Gil, carinhosamente chamado de vovô Raul, é um dos mais antigos programas da televisão brasileira, e as Inscrições Jovens Talentos Programa Raul Gil 2021 são uma oportunidade para participar de um dos mais conhecidos e queridos pela televisão brasileira, exibido aos sábados no SBT.

Jovens Talentos Programa Raul Gil 2021 – Como funciona?

Se você é jovem (entre 13 e 18 anos) ou tem um jovem talentoso em casa, não pode perder a oportunidade de se inscrever no quadro do programa Raul Gil.

Os jovens selecionados para participar do quadro se apresentam no palco do programa, e são avaliados por jurados, que classificam os mais talentosos para a próxima etapa, e durante essas etapas os participantes já podem receber prêmios em dinheiro (se desistirem do prêmio final) ou continuarem na disputa, sendo que o prêmio final é de 50 mil reais.

Inscrições Jovens Talentos Programa Raul Gil – através do site

Para os candidatos que desejam se inscrever e cumpram os requisitos do regulamento do quadro, é possível se inscrever de forma totalmente online e rápida. Basta que o participante:

Acesse o site de inscrições do SBT, disponível em: https://www.sbt.com.br/inscricoes?pgm=161;

Selecione a opção “Programa do Raul Gil”;

Caso o período de inscrições para o quadro esteja aberto, selecione a opção “Quero me inscrever” na aba “Jovens Talentos”;

Realize o login em sua conta SBT (ou crie uma conta caso ainda não tenha);

Preencha o formulário de inscrição disponibilizado pela página;

Finalize o seu processo de inscrição.

Caso o candidato seja selecionado para participar do quadro do programa, a equipe do programa irá entrar em contato com o candidato para passar as instruções de participação.

Inscrições Jovens Talentos Programa Raul Gil – por carta

A maioria dos programas do SBT não aceitam mais inscrições por carta, e um desses programas é o Programa do Raul Gil. Sendo assim, a única forma de inscrição é através do site, como foi demonstrado no tópico anterior.

Regulamento – Jovens Talentos Programa Raul Gil

Para poder se inscrever e participar do quadro Jovens Talentos do programa Raul Gil, é necessário que o candidato:

Tenha entre 13 e 18 anos;

Estar acompanhado de seu responsável legal no dia da audição (caso seja menor de idade);

Não tenha vínculo empregatício com o SBT;

Não ter parentesco com alguém que tenha vínculo empregatício com o SBT.

Seletivas Jovens Talentos Programa Raul Gil

A seletiva para participar do quadro Jovens Talentos é dividida em:

Etapa um: onde os candidatos são pré-selecionados com base em sua inscrição;

Etapa dois: os candidatos pré-selecionados são analisados com base nos seus vídeos enviados no momento da inscrição;

Etapa final: nessa etapa, os candidatos selecionados anteriormente competem até que sobre apenas três candidatos, para a chamada seletiva final, onde os jurados escolhem o vencedor.

Horário Jovens Talentos Programa Raul Gil)

O programa do Raul Gil é exibido aos sábados, às 14h15, de acordo com o horário de Brasília.