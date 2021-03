Para quem atua profissionalmente como chefe de cozinha a inscrição Mestre do Sabor 2021 pode ser a oportunidade perfeita para dar uma guinada na carreira.

O programa é o equivalente ao “Master Chefe”, só que é veiculado na Rede Globo, a principal emissora do país. Os participantes competem entre si para descobrir quem é o cozinheiro mais experiente e versátil, que pode levar para casa o prêmio de 250 mil reais.

Como participar das inscrições mestre do Sabor

Para participar da inscrição Mestre do Sabor 2021 é preciso, primeiro, ter habilidades na cozinha. Mas, diferentemente do que acontece em outros realities de gastronomia, esse aqui é reservado para atuações profissionais.

Ou seja, os selecionados são cheffs profissionais que residem e trabalham em diferentes regiões do Brasil. Ao todo são 24 participantes que vãos endo eliminados gradativamente a cada nova etapa. Veja as regras:

Ser residente no Brasil;

Ter mais de 18 anos;

Ser profissional atuante na área de chefe de cozinha.

Se você se encaixa nessas características também pode fazer a inscrição Mestre do Sabor 2021 e aumentar consideravelmente as suas chances de se tornar o novo nome mais conhecido na culinária do Brasil.

Como se inscrever?

Para se inscrever você precisa ter um computador com acesso à internet. Todos os passos de inscrição Mestre do Sabor 2021 acontecerão pela web, sem necessidade, nessa etapa, de comparecer a algum lugar.

Acesse o site clicando aqui;

Se as inscrições estiverem abertas você verá essa informação na primeira página. Clique para iniciar o procedimento;

Siga o passo a passo fornecendo os dados para realizar a sua inscrição.

Feito isso é só aguardar. Caso você seja selecionado, a produção do reality entrará em contato para lhe orientar sobre as próximas etapas que seguirão para as seletivas.

Seletivas e Provas – tudo sobre o programa

Ao todo as seletivas são compostas por 6 etapas. O programa tem duração média de 12 semanas. A cada novo ciclo semanal acontece e eliminação de um participante, até que sobram apenas 4 que disputam o grande prêmio.

A primeira seletiva é a mais simples, mas também é a mais importante. nela, o chefe tem a opção de escolher o prato que quer cozinha, em geral optando por algo que seja bem familiar e que tenha um importante valor afetivo.

Somente depois de passar pelas seletivas é que de fato o participante compõe o time dos participantes do programa, que conta com 24 competidores.

Provas do Mestre do Sabor

O Mestre do Sabor 2021 assim como as edições anteriores é composto por provas que desafiam as habilidades e a versatilidade culinária dos profissionais. Por isso, a cada semana eles são desafios de um jeito diferente.

É importante que os participantes assistam as edições anteriores e acompanhem a dinâmica do jogo para entender como funciona. Além disso, é importante ter sempre uma carta na manga para preparar o melhor prato da rodada e não correr o risco de ser eliminado.

O Mestre do Sabor 2021 promete ser uma edição épica, já que ainda estamos em quarentena e o programa deve se tornar uma das principais atrações da Rede Globo