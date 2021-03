Pais de crianças inteligentes podem ficar atentos às Inscrições Pequenos Gênios 2021. O quadro faz parte da programação do Caldeirão do Huck e é um dos mais famosos da Rede Globo. Mas, para participar existem algumas regras importantes que devem ser seguidas. veja todos os detalhes nesse conteúdo exclusivo!

Pequenos Gênios 2021 – Como Funciona?

As inscrições Pequeno Gênio 2021 permite que os pequenos testem seus conhecimentos referentes aos mais variados assuntos. Mas, não basta ser muito inteligente: é preciso ter um pensamento ágil.

As crianças que são selecionadas são divididas em dois times. Eles disputarão pontos respondendo perguntas de conhecimentos gerais. O que vale é responder sempre dentro do tempo estipulado pelo programa.

A equipe que tiver a melhor pontuação é a vencedora. As etapas do programa são as seguintes:

GPS Humano: 3 dos participantes respondem perguntas sempre levando em consideração o cronômetro;

Triturador de números: nessa rodada, quando um dos competidores erra a resposta a pergunta é repassada imediatamente ao time adversário;

Odnartelos: nessa fase eles precisam soletrar palavras que variam das mais fáceis as mais difíceis;

Memória fotográfica: as crianças olham rapidamente para um baralho contendo 52 cartas. Depois é preciso acertar a sequência em que elas foram apresentadas;

Córtex: o grupo que vencer competirá entre si para que haja apenas um ganhador ao final do programa.

Como você pode ver se trata de um programa bastante difícil. Por isso, quem participa das Inscrições Pequenos Gênios 2021 deve estar preparado para lidar com todas essas dinâmicas que incluem conhecimentos, agilidade e boa memória.

Confira também como funciona:

Quem pode participar do Pequenos Gênios 2021

Para participar das Inscrições Pequenos Gênios 2021 é preciso cumprir com alguns requisitos essenciais. São eles que determinam se a criança em questão tem realmente o perfil para o programa.

A criança deve ter entre 9 e 13 anos;

A criança deve ser inteligente e ter agilidade nas respostas.

Se o seu filho cumpre com esses requisitos ele pode participar das Inscrições Pequenos Gênios 2021. Quem sabe essa não é a oportunidade de concorrer ao prêmio máximo de 200 mil reais?

Confira também:

Inscrições Pequenos Gênios 2021

É possível fazer a inscrição tanto pelo site quanto através de cartas. O passo a passo para isso é bem simples, e vamos detalhar tudo a seguir para que você não fique com dúvidas.

Acesse o site clicando aqui;

Clique em “Inscreva-se”;

Preencha o formulário incluindo todos os dados solicitados.

Clique em ‘Enviar”.

Feito isso é só aguardar. Caso a produção se interesse pelo perfil de seu filho, alguém entrará em contato para que as próximas etapas da participação se concluam.

Por carta:

Como dito anteriormente, é possível fazer as Inscrições Pequenos Gênios 2021 também via correios, encaminhando uma carta para a produção do programa. Nesse caso, ela deverá ser endereçada para:

Caixa Postal Caldeirão do Huck – 70540, CEP: 22741-941.

Não se esqueça de especificar qual é o quadro que deseja participar e inclua todos os dados da criança. Assim não há risco de sua carta ser confundida com outro quadro! Fique de olho no site oficial para acompanhar a abertura das Inscrições Pequenos Gênios 2021!