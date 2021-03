Inscrições Programa Eliana 2021 – Sendo considerada uma das apresentadoras brasileiras mais queridas pelo público, a apresentadora Eliana comanda as tardes de domingo do SBT com o Programa da Eliana, um programa de auditório com muitos quadros, interação com a plateia e risadas. Com mais de 10 anos na televisão brasileira, as Inscrições Programa Eliana 2021 trazem quadros que abordam temas como beleza, estética, culinária e vários outros.

Na página oficial do programa (disponível na aba “Programa da Eliana”) é possível conhecer todos os quadros, e até mesmo escolher em qual deseja participar, pois vários quadros recompensam os participantes com prêmios e até mesmo recompensa financeira.

Programa Eliana 2021 – Como funciona?

O Programa da Eliana trata-se de um programa de auditório, muito famoso na televisão brasileira, com vários quadros e objetivos diferentes em cada quadro, além de claro, prêmios diferentes para cada quadro.

Cada quadro do programa funciona de uma forma diferente, mas de maneira geral o participante (ou os participantes, como no caso do quadro “Famosos da internet”) apresentam seu talento ou contam sua história, e podem receber prêmios ou surpresas.

Além disso, a plateia também interage a todo momento com a apresentadora e os convidados, tornando o programa um espaço descontraído e muito divertido.

Confira mais programas da TV com inscrições abertas:

Inscrições Programa Eliana 2021 – através do site

Se após consultar os quadros do programa, como citamos no início do texto, você se interessou em participar de algum quadro, saiba que o processo de inscrição é prático e rápido. A única forma de se inscrever para participar do Programa da Eliana é se inscrevendo através do site. Para isso, basta que o interessado:

Acesse o site de inscrições para programas do SBT, disponível em: https://www.sbt.com.br/inscricoes?pgm=161;

Selecione a opção “Programa da Eliana”;

Selecione o quadro de que deseja participar;

Selecione a opção “Quero me inscrever” na aba do quadro escolhido;

Realize o login em sua conta SBT (ou crie uma conta caso ainda não tenha criado);

Preencha o formulário de inscrição disponibilizado pela página, informando o porque deseja participar do quadro escolhido;

Finalize o seu processo de inscrição.

Após a seleção, a equipe entra em contato com os candidatos selecionados, por isso é importante manter os dados para contato da conta do SBT atualizados.

Inscrições Programa Eliana 2021 – por carta

Embora muita gente ache que é possível se inscrever por cartas, como mencionamos anteriormente, a única forma de se inscrever é através do site oficial do SBT.

Veja também como se inscrever em outros programas:

Regulamento Programa Eliana

Para poder participar de algum dos quadros do Programa da Eliana, é necessário cumprir os requisitos abaixo:

Ter 18 anos ou mais;

Caso seja menor de idade, a inscrição deve ser realizada pelo pai ou responsável legal da criança, e no dia de participar do programa o responsável pela inscrição deverá comparecer junto;

Não tenha vínculo empregatício com o SBT;

Não ter parentesco direto com alguém que tenha vínculo empregatício com o SBT.

Horário Programa Eliana

O programa da Eliana é exibido aos domingos, às 15h15.