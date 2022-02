A audiência da TV Record é gigante, por essa razão, qualquer pessoa que passa pelo programa Pronto pra Fama vira instantaneamente sensação nacional. Então, se você está em busca de uma oportunidade para brilhar e mostrar o seu talento, vale a pena dar uma chance a esse programa participando nas Inscrições Pronto pra Fama 2022.

Continue conferindo os próximos tópicos deste post e saiba com detalhes como acessar as inscrições ainda hoje.

Pronto pra Fama

O Pronto pra Fama é mais um dos quadros de grande sucesso do programa Hora do Faro. O show passa na TV todo o final de semana no período da tarde. Por isso, as chances de você ser conhecido em todo Brasil, e quem sabe até conseguir um empresario disposto a investir na sua carreira, são bem altas.

Os participantes são preparados pela equipe do Hora do Faro antes de entrar no grande palco, o que ajuda a dar um visual mais profissional a grande estrela da vez. Por isso, essa é uma daquelas oportunidades únicas que não dá pra deixar passar.

Com Funciona o Pronto pra Fama 2022?

Como já dissemos anteriormente, o Pronto pra Fama é um quadro do Hora do Faro que abre espaço para apresentação de novos talentos. Os inscritos não podem ser cantores profissionais que já possuem um contrato com uma gravadora de música.

O programa foi desenhado para pessoas que tem uma boa voz mas que nunca tiveram a oportunidade de apresentar-se num palco. O foco é ajudar aquelas pessoas que nunca tiveram nenhuma exposição no mercado da música brasileira, seja por meio de algum CD gravado ou contrato com uma gravadora.

Quais São as Etapas?

O programa acontece numa única fase e não tem etapas como acontece nos concursos de canto. Para ser uma das estralas do Pronto pra Fama 2022 o interessado ou interessada somente precisa fazer a sua inscrição de acordo com o processo já montando pela organização do show.

Também é importante preencher o formulário da inscrição com o maior número de detalhes possível para ter mais chances de ser um dos selecionados.

Inscrições Pronto pra Fama 2022

A inscrição é feita online no site oficial da Record. O potencial participante deve responder a um questionário e depois submeter o mesmo para que a equipe faça a seleção. Siga as etapas abaixo para inscrever-se:

Entre no site oficial do programa por este link – http://recordtv.r7.com/hora-do-faro/quadros/pronto-pra-fama-21102020

Assim que a página for carregada siga em frente informando todos os dados solicitados

Agora anexe os arquivos que achar necessário para concluir a inscrição

Note que nos anexos o candidato pode subir imagens ou até mesmo algum video que comprova o seu talento. Ao escrever a sua história é importante informar o maior número de detalhes.

Pronto pra Fama 2022 Horário

O programa Hora do Faro vai ao ar todos os domingos as 15:15. No entanto, os participantes do Pronto pra Fama são obrigados a chegar no estúdio muito mais cedo do que isso para iniciar todo o preparo que inclui a transformação visual e treino vocal.