Atualmente, para quem deseja fazer as inscrições Quem Arrisca Ganha Mais 2021 o processo de cadastramento ficou ainda mais fácil. Abaixo, você vai conhecer um pouco mais desse programa, como ele funciona e claro, como você vai se inscrever no Quem Arrisca Ganhar Mais sem sair de casa. Vamos lá!

Quem Arrisca Ganha Mais 2021 — Como Funciona?

Atualmente, o Quem Arrisca Ganha Mais funciona de forma muito simples. Dentro do programa, serão formadas duas duplas e essas duas duplas vão competir por 14 semanas.

Já no início, cada dupla vai receber um vale de 50 mil reais para gastar da forma que quiserem dentro das lojas Havan. Entretanto, nem tudo são flores, para ganhar o programa, as duplas vão competir entre si para disputar a dupla que ficará com os prêmios.

Quem pode participar do Quem Arrisca Ganha Mais 2021 – Regras

Segundo as regras oficiais do programa, não existem muitas restrições para a formação das duplas. Todavia, é importante saber que para a dupla ser selecionada, é importante que façam parte da mesma família.

Ou seja, serão selecionados casais, recém casados, irmãos, pai e filho, sogra e genro entre outras diversas variedades de duplas familiares. Seguindo essa única regra, agora é só torcer para ser uma das duplas selecionadas. Boa Sorte!

Inscrições Quem Arrisca Ganha Mais 2021

Agora que você já entendeu como funciona o programa e claro, se você está apto a participar, chegou a hora de fazer a sua inscrição. Para tornar este processo mais simples, preparamos um passo a passo completo para você abaixo.

A fim de seguir o passo a passo a seguir, você só precisa ter um acesso estável com a internet é um dos dispositivos a seguir: computador, tablet e smartphone.

Passo 1: Acesse o site oficial do SBT, clicando aqui;

Passo 2: Neste momento, clique no menu (três tracinhos) na parte superior direita da tela;

Passo 3: Pronto? Em seguida, clicar em “Inscrições”, selecione o programa “Domingo Legal” e para finalizar, clique no programa que deseja se inscrever e por fim “Quero me Inscrever”;

Passo 4: Pronto! Agora basta preencher o formulário de inscrição e clicar em “Enviar”.

Embora o site seja o único canal 100% oficial, existe uma forma de você conseguir aumentar a sua chance de ganhar e tentar concorrer ao incrível prêmio de R$100.000,00 em produtos das lojas Havan.

Por Carta

Além do site, você também pode fazer a mesma inscrição, todavia, enviando a sua inscrição através de uma carta no endereço: Av. das Comunicações, 4 – Vila – Jaguará – 06278905 – Osasco, São Paulo.

Lembre-se, a forma “correta” de se inscrever é utilizando o site oficial do SBT na página do Domingo Legal, como mostrado no passo a passo acima. Entretanto, em alguns casos, a carta pode aumentar suas chances de ser uma das duplas selecionadas.

Sendo assim, se você enviar somente a carta e se esquecer de fazer a inscrição através do site oficial, infelizmente você não estará dentro do registro para ser sorteado, ok?