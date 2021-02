O Intranet PUCPR é um sistema dessa instituição de ensino voltado para professores e alunos, onde consta informações importantes da graduação e pós graduação. Por ser considerada a melhor universidade particular do Paraná, a PUC PR oferece uma gama muito grande de cursos de diversas áreas, oferecendo o melhor para o aluno. E hoje vamos falar com mais detalhes sobre a Intranet PUCPR, que é um portal tanto para alunos, como para professores e funcionários.

A PUC PR é uma universidade particular do Paraná. A PUC é muito conhecida e renomada em todo o Brasil. Ligada à Igreja Católica, a PUC PR este ano de 2020 completou 60 anos de muito ensino de qualidade, ensino de extensão, pós-graduação, dentre outros ensinos com foco no melhor. A PUC PR possui uma biblioteca imensa e que já tem 25 anos de tradição e que oferece uma diversidade enorme de artigos, livros, trabalhos e outros conteúdos de alta relevância para complementação do ensino do aluno da PUC PR.

Portal PUCPR Intranet

Pensando em melhorar cada vez mais o relacionamento do aluno com a universidade, a PUC PR possui a intranet, que é um portal para alunos, professores, diretores, docentes em geral, funcionários e coordenadores.

Cada setor tem o seu próprio portal em separado. O aluno tem o dele, os professores outro e os funcionários outro. Assim tudo fica organizado e cada um tem os seus assuntos que podem ser consultados a qualquer momento, que é o que vamos detalhar nos próximos tópicos.

Cadastro Intranet PUCPR

Para acessar a intranet PUC PR o aluno, professor ou funcionário poderá entrar pelo link https://www.pucpr.br/intranet/. Por lá é possível verificar o portal para cada um. Não é preciso fazer nenhum tipo de cadastro antecipado, basta acessar com seu login e senha já disponibilizados pela secretaria da universidade quando se faz a matrícula.

Para você que é aluno, basta acessar o portal https://432f5d.mannesoftprime.com.br/webaluno/ que é o novo webaluno para todos os alunos que fazem parte da PUC PR. O portal foi todo reestruturado para melhor atender todos os alunos para que eles tenham a comodidade de estudar no conforto do seu lar com total segurança e alta tecnologia.

Para o professor, basta acessar https://432f5d.mannesoftprime.com.br/webprofessor/, por lá o docente pode fazer o lançamento de notas, registros escolares, tarefas, dentre outros serviços. Para o colaborador é o link https://a99a35.mannesoftprime.com.br/mannesoft/login.php com todas as informações da sua vida profissional dentro da faculdade.

Acessar Intranet PUCPR – Login

Veja como é fácil acessar e ter todos as suas informações necessárias da vida acadêmica para você que é aluno:

Acesse a página do WebAluno ;

; Acesse com o seu login (matrícula);

Para calouros a senha inicial é as duas primeiras letras do nome, tudo em minúsculo, mais dois @@ mais a soma do dia, mês e ano de nascimento.

Esqueceu seu login ou senha? Basta clicar em um dos botões, esqueci senha ou login.

Para professor:

Acesse WebProfessor ;

; Digite seu login e senha;

Clique em acessar.

Por fim, para funcionário:

https://a99a35.mannesoftprime.com.br/mannesoft/login.php;

Entre com seu usuário e senha;

Clique em OK.

PUCPR Portal do Aluno

No portal do aluno, o estudante tem acesso completo a sua grade curricular, conteúdo para fazer o seu curso de forma online sem perder a qualidade, biblioteca virtual, verificar a sua frequência escolar, protocolos e muito mais! Acesse a página do WebAluno.