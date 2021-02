O portal Intranet UNIFESP, da Universidade Federal de São Paulo foi criada em 1994 com o intuito de transformar jovens através do conhecimento qualificado e alto nível de aprendizado. A universidade tem vínculo direto com o MEC, que é o Ministério da Educação do governo federal com o objetivo de levar através da universidade pública um nível de excelência a todos os jovens e adultos do Brasil. A UNIFESP possui cursos de graduação, atividades extracurriculares, centro de pesquisa e extensão e muito mais. E hoje vamos falar com mais detalhes sobre a intranet UNIFESP, que vem se aprimorando para atender da melhor forma possível os alunos, professores, diretores e toda a docência, além dos seus funcionários.

Portal UNIFESP Intranet

Com o decorrer dos acontecimentos deste ano de 2020, as universidades em geral estão se adaptando para melhor atender os seus alunos. Com a Covid-19 o ensino, desde o básico até o universitário teve que parar por causa da pandemia e alto índice de contaminação.

Pensando nisso e com o intuito de continuar fornecendo ensino de qualidade e todas as informações necessárias sobre as questões acadêmicas, a UNIFESP aprimorou o seu portal da intranet para acesso a todos os seus alunos e servidores.

Para acessar é muito simples: basta clicar no link https://intranet.unifesp.br/ e digitar o seu nome de usuário e sua senha. Caso ainda não tenha cadastro para o acesso, basta clicar no botão “Cadastre-se” e informar alguns dados acadêmicos.

Cadastro Intranet UNIFESP

Se é o seu primeiro acesso na intranet da UNIFESP, saiba que é necessário fazer o seu cadastro para conseguir ingressar no portal da intranet e obter todas as suas informações acadêmicas, inclusive os conteúdos do seu curso.

Veja como é fácil fazer o seu cadastro e acessar a intranet:

Acesse intranet.unifesp.br ;

; No canto superior esquerdo, clique no botão “Cadastre-se”;

Aparecerá o termo de uso, privacidade e segurança da universidade;

Clique em “Concordo”;

Digite alguns de seus dados pessoais e acadêmicos;

Depois é só clicar em “Enviar”;

Você deverá receber a confirmação através do seu email de cadastro.

Acessar Intranet UNIFESP – Login

Se você já tem o cadastro, o acesso é ainda mais fácil. Veja o passo a passo:

Acesse o mesmo link informado no tópico anterior intranet.unifesp.br ;

; No canto superior esquerdo haverá dois campos: nome do usuário e senha. Você deve preencher os dois campos com os dados solicitados;

Agora é só clicar em “Ok” e pronto!

A partir de agora você estará dentro do portal intranet da UNIFESP. Por lá você encontra diversas informações necessárias como os conteúdos do seu curso, calendário acadêmico, informações sobre trabalhos e provas, contato com a faculdade e muito mais!

UNIFESP Portal do Aluno

Caso ainda tenha dúvidas de acesso ou não esteja conseguindo logar na intranet da UNIFESP, você pode entrar em contato com a Central de Serviços de TI da universidade pelo telefone (11) 5089-9222. A Central funciona de segunda a sexta das 7h às 18h.