A Universidade de Passo Fundo é uma renomada universidade da cidade de Passo Fundo, do Rio Grande do Sul. Em 2021 a UPF terá mais de 52 anos de história com foco em ensino de qualidade, pesquisa, estudos de extensão e também inovação tecnológica. Até hoje a universidade de Passo Fundo já formou mais de 81 mil profissionais de diversas áreas. As notas dos seus cursos estão bem avaliadas no MEC, que é o Ministério da Educação. E hoje vamos falar em detalhes mais sobre a intranet da UPF, que é um portal exclusivo tanto para alunos, docentes em geral, professores, coordenadores, servidores etc.

Intranet UPF BR

Pensando na situação que o mundo vive hoje por causa da Covid-19, as universidades públicas e particulares de todo o Brasil estão investindo em ensino online e outros tipos de acesso online para que os alunos não precisem sair de casa e ir até a universidade para aprender e ter outras informações.

Pensando nisso, universidades como a UPF aprimorou a sua intranet (que é um portal de acesso exclusivo para alunos, funcionários e professores) para que todos que fazem parte da universidade possam acessar todo o conteúdo da instituição de forma online.

Por isso existe a intranet. Pelo link https://secure.upf.br/apps/login.php, tanto o aluno, como professor, docentes e funcionários podem acessar conteúdos exclusivos para eles. Por este portal é só acessar com login e senha.

Cadastro Intranet UPF BR

Se você é aluno da Universidade de Passo Fundo do Rio Grande do Sul, ou é professor ou outro servidor da universidade, saiba que você tem um portal exclusivo para você acessar informações exclusivas como calendário, informações acadêmicas, conteúdos, provas, folha salarial (para servidores) e muito mais.

E para acessar é muito fácil! Não é preciso fazer um cadastro prévio, basta que você tenha em mãos o seu login e senha, que é passado normalmente pela secretaria da universidade para o aluno, professor ou servidor.

Acessar Intranet UPF – Login

Como dissemos anteriormente, é muito fácil acessar a intranet da UPF e não é necessário fazer um cadastro, basta ter o seu login e senha. Vale a pena ressaltar que esse acesso é exclusivo para alunos, professores, docentes e servidores em geral da Universidade de Passo Fundo. Quer saber como acessar? Veja:

Acesse o portal pelo link https://secure.upf.br/apps/login.php;

Insira o seu usuário e senha;

Clique em Enviar;

Se você esqueceu sua senha, clique no botão “Esqueci a senha.”.

Caso não saiba o seu login para fazer o seu acesso, você pode entrar em contato com a UPF pelo e-mail [email protected] ou pelo número (54) 3316-7000.

UPF Portal do Aluno

O portal para o aluno da Universidade de Passo Fundo também tem um portal para acessar os conteúdos do seu curso, calendário acadêmico, biblioteca e várias outras informações. Veja:

