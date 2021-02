Todos os anos, os belo-horizontinos são obrigados a pagar o IPTU. O da vez, entretanto, trata-se do IPTU 2021 BH, ao qual é diretamente obrigado todos aqueles que possuem imóveis ou terrenos no município. Sendo assim, será mais do que necessário que você fique por dentro de todas essas informações, visto que um mínimo imprevisto pode lhe causar problemas vindouros indesejáveis. Se você realmente quer ficar por dentro de tudo, confere este post até o final para saber muito mais sobre o IPTU 2021 BH.

Tendo em vista que ninguém gosta de imprevistos que vêm para nos atrapalhar, fazer o pagamento do IPTU 2021 BH dentro do prazo é mais do que necessário que nenhum deles venha te atingir.

IPTU 2021 BH

Bem como fora dito anteriormente, todos aqueles belo-horizontinos que possuem algum tipo de imóvel, tal como casa, apartamento, ponto comercial, são nada mais nada menos do que pagar um valor anual por o ter. Com isso em mente, é interessante notar que o valor altera de ano para ano. Afinal, ele vai de acordo com o que a prefeitura decidir.

Sem mais delongas, para que você fique em dia exatamente com ele, será necessário conferir as informações que a diante.

Quem é obrigado a pagar o IPTU 2021 BH?

Em meio a tantas confirmações de que todos os belo-horizontinos que possuem algum tipo de imóvel são mais do que obrigados a pagar um valor referente a sua posse, ainda assim, surgem as dúvidas sobre os tipos de pessoas que devem pagar o IPTU 2021. Veja:

O espólio, pelo débito do “de cujus”, até a data da abertura da sucessão;

O adquirente, mesmo que ele seja beneficiário de isenção ou imunidade, em casos de débito do alienante.

Pagamento IPTU 2021 BH

O governo oferece várias formas e tipos de pagamento do IPTU 2021 BH para que o contribuinte não tenha ao menos uma desculpa por não ter pago o valor predeterminado pela sua administração.

Dado isso, dentre esses tantos métodos formas de pagamento, há a possibilidade de dividir o valor em até 10x sem juros, visto que algumas pessoas preferem dividir a pagar à vista.

Sem mais delongas, para os que pretendem pagar o valor de um só vez, o cidadão ganhará automaticamente um certo desconto em cima do valor do IPTU.

Por fim, o cálculo que você pagará no que se refere ao IPTU 2021 BH é da seguintes forma: o valor venal do imóvel e as alíquotas que a Prefeitura determina.

Tendo dito isso e mais um pouco, essas são as alíquotas cobradas pelo governo de BH desde o ano de 2010:

Imóveis residenciais – IPTU 2021 BH

Em primeiro lugar, tem-se o valor calculado sobre os imóveis residenciais. Por isso, é mais do que importante que você fique atento a cada porcentagem, pois é exatamente assim que terás total controle sobre o que estás pagando. Confira:

Todos os imóveis com valor de venda até R$ 80.000,000, alíquota de 0,6%;

Todos os imóveis com valor de venda entre R$ 80.000,000 a R$ 200.000,00, alíquota de 0,70%;

Todos os imóveis com valor de venda entre R$ 200.000,00 a R$ 350.000,00, alíquota de 0,75%;

Todos os imóveis com valor de venda entre R$ 350.000,00 a R$ 600.000,00, alíquota de 0,80%;

Todos os imóveis com valor de venda entre R$ 600.000,00 a R$ 800.000,00, alíquota de 0,85%;

Todos os imóveis com valor de venda entre R$ 800.000,00 a R$ 1.000.000,00, alíquota de 0,90%;

Todos os imóveis com valor de venda a partir de R$ 1.000.000,00, alíquota de 1,00%.

Terrenos e lotes não edificados

Em segundo, há os terrenos e lotes não edificados. Eles são um pouco diferente do que fora mostrado mais acima e contém suas devidas peculiaridades. Tais como:

Todos os imóveis com valor de venda até R$ 40.000,00, alíquota de 1,00%;

Todos os imóveis com valor de venda entre R$ 40.000,00 até R$ 300.000,00, alíquota de 1,60%;

Todos os imóveis com valor de venda entre R$ 300.000,00 até R$ 600.000,00, alíquota de 2,00%;

Todos os imóveis com valor de venda entre R$ 600.000,00 até R$ 1.000.000,00, alíquota de 2,50%;

Todos os imóveis com valor de venda a partir de de R$ 1.000.000,00, alíquota de 3,00%.

Como Consultar IPTU 2021 BH?

Com a tecnologia a nossa disposição o tempo todo, nada mais ficou mais fácil do que saber como consultar o IPTU 2021 BH. Veja:

Entre agora mesmo nesse site ;

; Tendo, portanto, feito isso, digite agora todas as informações as quais forem solicitadas, tais como: CPF, CNPJ, CEP do imóvel e os caracteres correspondentes da imagem;

Como continuação, aperte agora em “Executar Pesquisa” e confira todos os resultados;

Por fim, Imprima e efetue nada mais nada menos do que o pagamento até a data mencionada para que não haja, bem como fora dito anteriormente, imprevistos.

E aí, este post te ajudou? Comente aqui em baixo sua opinião a respeito. Essas foram algumas das principais informações a respeito do IPTU de BH.