Estar sempre atento as cobranças realizadas pela prefeitura da sua cidade é sinal de comprometimento com o seu papel de cidadão. Umas das mais importantes contribuições é o IPTU 2021 Maceió, ele compõe até 12% da receita tributária do governo municipal. Por isso, fazer o pagamento do IPTU 2021 Maceió em dia significa investir na sua própria cidade. Saiba mais informações sobre estre tributo seguindo este artigo!

O Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) é uma contribuição feita por todos os donos de imóveis, terrenos e propriedades com ou sem edificação.

Todos os anos é necessário fazer o pagamento do tributo, pois assim o contribuinte evita multas e complicações judiciais com o governo municipal. O valor arrecadado com o IPTU 2021 Maceió é destinado aos gastos com os serviços municipais gratuitos oferecidos para a população.

✓ Veja como realizar o pagamento:

Como calcular o valor do IPTU 2021?

A base do cálculo do IPTU 2021 é o valor venal do imóvel, este valor é influenciado por vários fatores, como:

Localização do imóvel;

Considerando os serviços urbanos oferecidos em sua rua;

A metragem de terreno e suas características;

A metragem da construção;

O seu padrão e acabamento;

Estado de conservação da propriedade.

A Prefeitura Municipal junto com a Secretaria Municipal de Finanças de Maceió, ficam responsáveis por estipular um valor de alíquota que deve servir para calcular o valor do IPTU Maceió 2021. Assim, o cálculo deve ser: alíquota x valor venal da propriedade = IPTU.

Os valores das alíquotas ficam disponíveis para os proprietários na guia de pagamento, mas por muitos anos elas estavam definidas assim: 1% para imóveis prediais e 2% para imóveis territoriais. Por conta da inflação os números podem ser modificados, mas não podem ultrapassar 15%.

Pagamento IPTU Maceió 2021

Os carnês para parcelamento do IPTU 2021 são distribuídos para os contribuintes em suas residências, via Correio. São duas alternativas para a contribuição: em cota única ou parcelado em até 10 vezes. O desconto de 10% no IPTU 2021 fica aplicado para o pagamento á vista. O recadastramento dos dados da propriedade e do proprietário através do site oficial também possibilita 10% de desconto.

Para realizar o pagamento o contribuinte pode comparecer até os seguintes locais:

Bancos: Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. (O Banco do Brasil não aceita pagamento nos guichês, apenas internet e caixas eletrônicos);

Casas lotéricas aceitam pagamentos de guias de até R$ 2 mil. O limite é por documento, não por contribuinte;

Multibank aceita pagamento de guias de até R$10 mil, apenas em dinheiro;

Banco Postal (Correios) aceita pagamento de guias de até R$1.500, em dinheiro e de até R$10mil, em débito automático.

Para demais bancos, o ideal é consultar o gerente ou funcionários. O calendário com a data de vencimento de cada pagamento deve ser definida assim:

Cota Única 31/03 1ª Parcela 03/04 2ª Parcela 28/04 3ª Parcela 31/05 4ª Parcela 30/06 5ª Parcela 31/07 6ª Parcela 31/08 7ª Parcela 29/09 8ª Parcela 30/10 9ª Parcela 30/11 10ª Parcela 29/12

Consulta e 2 via IPTU Maceió 2021

Se por algum motivo você necessita fazer a consulta e 2 via IPTU Maceió 2021 pode realizar este processo via internet. É tudo bem simples, e pode ser acessado através de qualquer aparelho digital. Veja o passo a passo:

Passo 1: Acesse o site da Prefeitura Municipal de Maceió ;

Acesse o ; Passo 2: Diante das opções, selecione ‘Cidadão’ e em seguida ‘IPTU’;

Diante das opções, selecione ‘Cidadão’ e em seguida ‘IPTU’; Passo 3: Insira o número de inscrição do seu imóvel e clique em ‘Consultar’;

Insira o número de inscrição do seu imóvel e clique em ‘Consultar’; Passo 4: A página mostrará os débitos da sua propriedade referente ao IPTU, basta clicar sobre elas e imprimir a guia de pagamento. Esta etapa só fica disponível para os contribuintes.

Obs.: Caso você não saiba qual o número de inscrição da sua propriedade. Clique na lupa que fica ao lado desta opção. Em seguida, informe o endereço completo do local e clique em ‘Consultar’.