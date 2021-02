O IPTU 2021 SP é simplesmente mais um dos tantos impostos que todos os paulistanos devem fazer todos os anos. Com isso em mente, é tudo sobre o IPTU 2021 SP que você vai saber neste post. Além disso, mostraremos os pontos mais interessantes a serem falados, tal como valor, consulta IPVA SP, pagamento, dentre muitos outros. Por isso, para que você fique por dentro de tudo isso, confira este post até o final para saber muito mais sobre um dos mais importantes tributos que todos os paulistanos devem pagar.

Tendo em vista que, bem como fora dito mais acima, o IPTU 2021 SP se trata de um dos mais importantes tributos, é mais do que necessário que você fique atento a todas as informações que serão repassadas aqui. Afinal, você não pode deixar nada em branco, sabendo que pode causar transtornos, e ninguém gosta de imprevistos, não é mesmo? Para saber sobre tudo isso, continua conferindo este post.

IPTU 2021 SP

Todos os anos, os possuintes dos mais diferentes tipos de imóveis devem estar realizando o pagamento, isto é, vale para casas, apartamentos, pontos comerciais, dentre outros tipos de estabelecimentos. Com isso em mente, ele se trata também de um tributo bastante parecido com o IPVA, ou seja, há um período já predeterminado para todos os cidadãos que possuem os já falados tipos de imóveis, estarem realizando os devidos pagamentos.

Sem mais delongas, o IPTU 2021 SP já está perto de ser pago, e todos os responsabilizados devem ficar atentos, visto que há imprevistos que ninguém gosta de passar. Para saber mais informações, confira este post até o final.

Valor do IPTU SP

Todos os anos, surgem as dúvidas, um das tais é sobre o valor do IPTU 2021 SP. Diante disso, há estabelecimentos feitos para que o valor seja adotado. Ele fica a mercê das porcentagens que o governo dita às regras. Sendo assim, o devido cálculo é feito com base no valor venal do imóvel, onde são calculados os valores das alíquotas vigentes, descontos e acréscimos determinados por lei.

Tendo dito isso e mais um pouco, confira agora mesmo como que deve funcionar o cálculo do valor do IPTU SP:

Imóveis utilizados para outros fins: o cálculo deve ser de 1,5% em cima do valor venal;

Imóveis construídos e utilizados exclusivamente como residência: é estabelecido o cálculo de 1% em cima do valor venal do imóvel.

Isenção IPTU SP

Mesmo com tantas regras e predeterminações, ainda assim há os casos de isenções no que se refere ao IPTU 2021 SP. Isso mesmo! Para saber quem está isento do mesmo, confira:

Agremiações desportivas;

Pensionistas, aposentados e beneficiários de renda mensal vitalícia;

Entidades que exerçam atividades culturais;

Teatros e espaços culturais;

Sociedades Amigos de Bairros.

Formas de Pagamento

Para que tudo fique ainda mais fácil para você, o governo tem, a cada ano que se passa, deixado os métodos de pagamento ainda mais fácil, visto que a tecnologia tem sido nada mais nada menos do que uma mão na roda neste quesito. Com isso em mente, estas são as formas de pagamento IPTU 2021 SP:

Pagamento IPTU online;

Pagamento IPTU de boleto com código de barras diretamente nos terminais de autoatendimento, nos guichês dos caixas, casas lotéricas ou bancos postais;

Pagamento IPTU por débito automático.

Bancos para pagar IPTU 2021 SP

Assim como a forma de pagamento nunca esteve tão fácil, há também uma vasta variedade de bancos disponíveis e a postos para receber o seu pagamento IPTU SP. Sem mais delongas, confira agora mesmo os tipos de bancos para pagar o IPTU 2021 SP:

Rendimento;

Daycoval;

Banco do Brasil;

Santander;

Banrisul;

Caixa Econômica Federal;

Bradesco;

Itaú;

Safra;

PAN;

Citibank;

Bancoob.

Consulta

Com a ajuda da tecnologia, nada ficou mais fácil do que consultar IPTU 2021 SP. Tendo dito isso e mais um pouco, confira agora mesmo como consultar IPVA SP:

Para que você possa estar dando início à consulta, acesse esse site;

Tendo, pois, feito isso, Digite agora o número do cadastro do seu imóvel;

Por fim, completo o espaço com o código correspondente a imagem e clique em “Consultar”.

Pronto, viu como foi fácil fazer a consulta do IPTU 2021 SP?

E aí, este post te ajudou? Entretanto, caso tenha alguma dúvida, comente-a no espaço disponibilizado abaixo. Só assim, poderemos te ajudar no que mais precisas para realizar o pagamento do próximo imposto.

Essas foram algumas das principais informações referentes ao IPTU 2021 do estado de São Paulo, este que, obviamente, será pago em breve por todos os paulistanos.