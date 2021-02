Você conhece a importância do IPTU Aracaju 2021? É necessário estar em dia com os impostos da prefeitura, assim você evita dores de cabeça e possíveis multas por inadimplência, sem contar que a sua propriedade continua instalada de forma legal na cidade. E, para seguir corretamente seus deveres como cidadão, é importante não ter nenhuma dúvida. Por isso, veja todas as informações sobre o IPTU Aracaju 2021.

O que é o IPTU?

O Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) é uma contribuição que deve ser feita por todos os donos de imóveis e terrenos que fazem parte da área urbana da cidade. Essas propriedades fazem uso de serviços públicos, como: iluminação das ruas, saneamento básico, serviço do caminhão de lixo e etc., por isso, é necessário pagar uma taxa á prefeitura.

O valor cobrado é diferente para cada cidade do Brasil, quem define isto é a Secretaria de Finanças Municipal, claro que com o consentimento da prefeitura. Todos os anos, é feito um reajuste da tarifa e informado de forma oficial para os contribuintes. Quem não fizer o pagamento, tornar-se inadimplente e pode receber multa, além de ficar impossibilitado de resolver assuntos burocráticos da residência, como venda, construção e etc.

Valor IPTU Aracaju 2021

O valor IPTU Aracaju 2021 não é o mesmo para todos os contribuintes, isso porquê a base para o cálculo do imposto depende do valor venal do imóvel. Um outro fator que influência no valor é se a propriedade conta com construção civil, ou se é um terreno sem edificações, além de outros.

É definida uma alíquota para calcular qual será o valor do IPTU Aracaju 2021, veja só:

Imóvel Edificado:

Residenciais: alíquota de 0.80%;

Hotéis: alíquota de 1%;

Comerciais e outros prestadores de serviços: alíquota de 1,6%;

Industriais: alíquota de 2,40%.

Exemplo de cálculo:

Valor venal do imóvel residencial: R$150.000.00

Valor da alíquota: 0,80%

Cálculo: 150.000,00 x 0,80% = 1.200,00

Imóvel não Edificado:

Com valor venal de até R$ 10.000,00 (dez mil reais): alíquota de 2,5%;

Imóveis localizados nos bairros: Porto Dantas, Lamarão, Soledade, Cidade Nova, Bugio, Jardim Centenário e Santa Maria: alíquota de 2,5%;

Imóveis localizados nos bairros: Industrial, Santo Antônio, Palestina, Dezoito do Forte, Santos Dumont, José Conrado de Araújo, Olaria, Novo Paraíso, Capucho, América e Siqueira Campos: alíquota de 3%;

Demais imóveis não edificados: alíquota de 4%.

Exemplo de cálculo:

Valor venal do imóvel até R$10mil: R$6.000.00

Valor alíquota: 2,5%

Cálculo: 6.000.00 x 2,5% = 150.00

Pagamento IPTU Aracaju 2021

Para realizar o pagamento IPTU Aracaju 2021, a prefeitura disponibiliza alguns benefícios e descontos. Lembrando que você receberá no seu endereço a guia para pagamento, mas pode consultá-la através do portal da Prefeitura Municipal.

Quem fizer o pagamento em conta única, e não estiver inadimplente com as finanças da Prefeitura, recebe desconto de 7,5%, vencimento até a primeira quinzena de janeiro;

Para os inadimplentes o desconto é 2,5%, vencimento até a primeira quinzena de janeiro;

É possível parcelar o IPTU em até 10 vezes, sem desconto, com o primeiro vencimento para o início de fevereiro. O valor das parcelas é definido de acordo com o valor do tributo.

As agências bancárias credenciadas para receber o IPTU Aracaju 2021, são;

Banco do Brasil S/A (BB);

Banco do Estado de Sergipe S/A (BANESE);

Caixa Econômica Federal (CAIXA);

Itaú Unibanco S/A (ITAÚ).

2° via do IPTU Aracaju 2021

Se necessário emitir a 2° via do IPTU Aracaju 2021 o contribuinte pode fazer o processo via internet. Tudo acontece no portal de contribuintes da prefeitura. Confira o passo a passo:

Acesse o Portal do Contribuinte da Prefeitura Municipal de Aracaju;

Portal do Contribuinte da Prefeitura Municipal de Aracaju; Clicar em ‘IPTU’;

Selecione a opção ‘Consulta de Débitos/2° via’;

Por fim, informe o Número de Inscrição Imobiliário e a Data de Vencimento.

Prefeitura Municipal de Aracaju

As dúvidas podem ser esclarecidas direto na Prefeitura Municipal de Aracaju, ou nos postos de atendimento credenciados para realizar esse serviço.

Prefeitura Municipal de Aracaju;

Endereço : R. Frei Luiz Canolo de Noronha, 42 – Ponto Novo, Aracaju – SE, 49097-270;

: R. Frei Luiz Canolo de Noronha, 42 – Ponto Novo, Aracaju – SE, 49097-270; Telefone : (79) 4009-7820.

: Funcionamento: Segunda á sexta-feira.

Departamento de Atendimento ao Contribuinte (SEMFAZ)

Praça General Valadão, 341, Centro – Térreo – Aracaju/SE;

De segunda-feira a sexta-feira, das 08:00h às 16:00h;

Fone(s): (79) 3179-1138 / (79) 3179-1173;

Serviço Social: (79) 3179-1124

CEAC – Shopping Riomar

Avenida Delmiro Gouveia, s/nº, Coroa do Meio – Aracaju/SE;

De segunda-feira a sexta-feira, das 09:00h às 17:45h;

Fone(s): (79) 3179-1140

CEAC – Rodoviária Nova (Terminal Rodoviário Governador José Rollemberg Leite)

Avenida Presidente Tancredo Neves, 6455, Capucho – Aracaju/SE;

De segunda-feira a sexta-feira, das 07:15h às 17:45h;

Fone(s): (79) 3179-1104.