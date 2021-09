Atenção contribuintes, se você ainda não pagou o seu IPTU Feira de Santana 2022, já está na hora de regularizar a sua situação. Nesse ano, o tributo teve um reajuste de 2,80%, por conta do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA).

Assim como ocorreu em 2022, os moradores que possuem imóveis ou terrenos, não terão acesso a um carnê. Os moradores de Feira de Santana receberão uma folha contendo todos os códigos de barras relativos ao pagamento. Ele pode ser feito em cota única (com 20% de desconto), ou parcelado.

O que é IPTU 2022 Feira de Santana?

O Imposto Predial e Territorial Urbano é um tributo aplicado em todas as cidades do país. Ele tem como principal objetivo arrecadar fundos para os cofres públicos, de modo que a gestão tenha recursos para serem aplicados em infraestrutura.

Sendo assim, é fundamental que você, contribuinte, mantenha o seu IPTU em dia, afinal de contas, é com o valor arrecadado desse imposto, que o seu município apresenta condições e recursos para crescer de maneira saudável, gerando vários benefícios para a comunidade.

Prefeitura Feira de Santana IPTU

Em 2022, a Prefeitura Municipal de Feira de Santana espera arrecadar vários milhões com o recolhimento do encargo. Parte dos valores arrecadados serão investidos em educação e saúde, conforme determina a lei, e o restante em outras áreas igualmente importantes.

Você não recebeu sua folha com os códigos para pagamento? Perdeu o documento? Não se preocupe, pois é possível emitir a seguida via das guias do IPTU 2022 Feira de Santana pela internet. Quer saber como? Veja no próximo tópico todos procedimentos para emitir a 2 via.

Segunda Via IPTU Feira de Santana

Confira o passo a passo que preparamos abaixo e veja como é fácil obter a segunda via do seu IPTU Feira de Santana 2022:

Passo 01. Acesse o site da Prefeitura Municipal de Feira de Santana: https://www.feiradesantana.ba.gov.br/;

Acesse o site da Prefeitura Municipal de Feira de Santana: https://www.feiradesantana.ba.gov.br/; Passo 02. Clique na opção “Imprima aqui seu carnê do IPTU e TCR”, localizada no topo da página;

Clique na opção “Imprima aqui seu carnê do IPTU e TCR”, localizada no topo da página; Passo 03. Selecione e preencha uma das alternativas para consulta “Inscrição do Imóvel”, “Localização Cartográfica” ou “Localização Cartográfica Antiga”;

Selecione e preencha uma das alternativas para consulta “Inscrição do Imóvel”, “Localização Cartográfica” ou “Localização Cartográfica Antiga”; Passo 04. Clique no comando “Consultar”.

Seguindo corretamente os passos descritos acima, você será redirecionado para uma nova janela, onde poderá salvar e imprimir as guias de pagamento do IPTU Feira de Santana.

Consulta IPTU Feira de Santana 2022

Se organizar financeiramente é essencial para que o contribuinte consiga manter o IPTU Feira de Santana em dia. Para isso, a dica é consultar o valor a ser pago antes mesmo de providenciar o pagamento desse imposto.

O problema é que algumas pessoas não sabem como fazer isso. Se você é uma delas, não se preocupe, pois abaixo preparamos um passo a passo simplificado, para você saber como consultar o valor do IPTU Feira de Santana 2022 pela internet.

Seguindo corretamente estes passos, uma nova janela irá se abrir com todas as informações referentes ao IPTU Feira de Santana. Dessa maneira, você poderá se organizar e evitar o atraso dos pagamentos.

E fique atento aos prazos de vencimento. Confira as datas de cada parcela nesse link.

Se você não sabe como pagar o seu IPTU 2022, fique atento ao tópico a seguir, pois nele estamos trazendo todas as informações necessárias para você providenciar o pagamento desse imposto de forma prática e segura. Confira!

Pagar IPTU Feira de Santana

Agora que você já tem a guia ou código de barras do IPTU Feira de Santana em mãos, basta se deslocar até uma casa lotérica e efetuar o pagamento. Também é possível realiza-lo nas agências bancárias da região.

Se preferir, utilize o código de barras para quitar o tributo via internet banking.

Em caso de dúvidas sobre o IPTU Feira de Santana, você pode comparecer até uma das Casas da Cidadania, em horário comercial. Também é possível entrar em contato através do telefone (75) 3602-4500.

IPTU Feira de Santana Dívida Ativa

Para quem está com o IPTU em atraso e quer regularizar o mais breve possível, poderá realizar o pagamento de maneira fácil e flexível, utilizando a internet. Não há necessidade de esperar a notificação chegar em casa. Acessando o portal: https://www.feiradesantana.ba.gov.br/, você consegue quitar sua dívida e ainda pode escolher entre as opção de pagar à vista ou parcelar.

A prova de quitação de impostos, exigida por lei, será realizada somente por certidão negativa, regularmente emitida pelo órgão competente. O prazo de vigência de seus efeitos é de 60 dias, a partir da data de emissão.

Se você precisar comprovar a sua regularidade com a prefeitura, mas não sabe como consultar a sua situação atual, não se preocupe, o próprio site do órgão disponibiliza a certidão negativa, tanto para pessoa física quanto jurídica. A certidão negativa é um documento que fornece todas as informações necessárias para a comprovação de inexistência de débitos em determinado período.

A Certidão Negativa expedida de forma online tem os mesmos efeitos da certidão negativa emitida nos Postos de Atendimento da Secretaria Executiva da Receita Municipal e sua corroboração está sujeita à inexistência de emendas ou rasuras, como também à comprovação de sua autenticidade através do Portal do Contribuinte.

Caso as informações disponíveis através da internet forem insuficientes para a emissão da certidão negativa ou, na hipótese de haver discordância dos dados nela contidos, o contribuinte precisará se dirigir-se à Central de Atendimento.