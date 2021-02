Mais um começo de ano, chega o momento da distribuição do IPTU Florianópolis 2021. Todos os contribuintes recebem em suas residências a guia para pagamento. Mas, você conhece as informações referentes ao IPTU Florianópolis 2021 ? Por exemplo, como ele é calculado, as formas de pagamento e como consultá-lo? Para esclarecer todas essas dúvidas, leia com atenção este artigo.

O Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) é um tributo que incide sobre a propriedade imobiliária, incluindo todos os tipos de imóveis: residências, prédios comerciais e industriais, terrenos e chácaras.

✓ Veja como realizar o pagamento:

Como é calculado o IPTU Florianópolis 2021?

A base de cálculo do IPTU Florianópolis 2021 é o valor venal do imóvel. Este valor significa o preço pelo qual um bem é comercializado, com pagamento à vista, em condições normais do mercado imobiliário. São considerados quatro fatores que influenciam a definição deste valor pela prefeitura:

O tamanho do terreno;

A localização deste terreno na Planta Genérica de Valores;

A sua área construída;

A sua qualificação, ou seja, o tipo de acabamento desta construção.

Determinado o preço de revenda do imóvel, ele é multiplicado pela alíquota definida pela prefeitura.

Valor IPTU Florianópolis 2021

A determinação do valor IPTU Florianópolis 2021 recebe grande influencia das alíquotas que deverão ser multiplicadas pelo valor venal do imóvel. Estas porcentagens variam de acordo com o tamanho da área da propriedade e o seu tipo de uso. Para as edificações, o mínimo é de 0,5% e o máximo 1,7%. Para os terrenos, o mínimo é 0,5% e o máximo 2,0%.

É possível fazer a consulta prévia do valor através do site da prefeitura, lembrando que na guia de pagamento fica exibida a cobrança total. Este preço pode sofrer alterações conforme a inflação, no ano de 2018, por exemplo, o IPTU 2021 da cidade teve um aumento de 2,69%.

Pagamento IPTU Florianópolis 2021

Para a efetivação do pagamento IPTU Florianópolis 2021 os contribuintes terão duas alternativas: cota única ou parcelamento. As distribuições das guias/carnê acontecem normalmente nas últimas semanas do mês de dezembro do ano anterior ao do pagamento. As entregas são feitas via Correios.

No cronograma que mostra os descontos as datas estabelecidas são referentes ao ano de 2020, poucas alterações devem ser feitas, principalmente referente ao mês.

Pagamento em cota única até 5 de janeiro: desconto de 20%;

Pagamento em cota única até 5 de fevereiro: desconto de 10%;

Pagamento em cota única até 5 de março: desconto de 5%;

Para a opção de parcelamento, o início é no mês de março e o término em dezembro, mas sem desconto. Evite atrasos, pois pode ocasionar multas e juros. A maioria das agências bancárias e casas lotéricas fazem o recolhimento do imposto, mas o esclarecimento direto com os funcionários do local é o mais indicado.

Consulta e 2 via IPTU Florianópolis 2021

Fica disponível no portal da Prefeitura Municipal a consulta e 2 via IPTU Florianópolis 2021. Este processo é bem simples, basta ter acesso á internet. Aprenda como fazer:

Passo 1: Acesse o site da Prefeitura Municipal de Florianópolis ;

Acesse o ; Passo 2: Logo na primeira página o cidadão encontra a mensagem ‘Encontre os serviços da Prefeitura de Florianópolis’. Digite: ‘Segunda via de IPTU’ e clique em ‘buscar’;

Logo na primeira página o cidadão encontra a mensagem ‘Encontre os serviços da Prefeitura de Florianópolis’. Digite: ‘Segunda via de IPTU’ e clique em ‘buscar’; Passo 3: Aparecerá a opção de acesso, selecione ‘Mais informações’;

Aparecerá a opção de acesso, selecione ‘Mais informações’; Passo 4: Na página seguinte, opte por ‘Acessar Online’;

Na página seguinte, opte por ‘Acessar Online’; Passo 5: Preenche as informações necessárias e clique em ‘Pesquisar DAMS’.