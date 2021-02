Acabaram as festas de fim de ano e as contas já começaram a chegar. Se você quer se programar para fazer o pagamento do IPTU Fortaleza 2021 ou se precisa esclarecer dúvidas, confira como funciona esse procedimento e quais as facilidades do IPTU Fortaleza 2021 que a prefeitura oferece para os cidadãos!

O Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) é cobrado sobre todos os imóveis que fazem parte do território urbano da cidade, e assim fazem uso do serviço público como saneamento básico e iluminação pública. Proprietários de casas, apartamentos e salas comerciais são os principais pagantes do tributo. Os moradores recebem o carnê do IPTU via Correio, mas podem adiantar-se e realizar todo o processo, inclusive o de parcelamento, pela internet.

Valor do IPTU Fortaleza 2021

O valor do IPTU Fortaleza 2021 varia de acordo com o imóvel, isso porquê são levados em conta o valor venal do bem imobiliário, quer dizer, o seu valor de venda. Sobre esse valor é estabelecido uma porcentagem. No ano de 2020 houve o reajuste de 2,94% das alíquotas.

✓ Veja como realizar o pagamento:

O menor valor cobrado é de de 0,6% para imóveis residenciais de até R$ 75.646,54. Enquanto isso, a maior alíquota é de 2% que incide sobre unidades não residenciais com valor venal acima de R$ 275.327,52. Na cidade, é cobrado o imposto para cerca de 602 mil imóveis.

Consulta do IPTU Fortaleza 2021

O proprietário pode fazer a consulta do IPTU pelo site da Prefeitura Municipal de Fortaleza ou da Secretaria Municipal das Finanças, o valor fica disponível já na primeira quinzena de janeiro. Em caso de parcelamento do valor é possível fazer a impressão do carnê. Confira o passo a passo deste processo:

Acessar o site da Secretaria Municipal das Finanças; Clicar na aba ‘IPTU’; Selecionar a opção ‘Consulta’; É necessário informar o número de inscrição da residência; Se desejar, escolher a opção ‘Imprimir’.

Pagamento

Depois de calcular o valor do imposto e consultar o carnê no portal, chega a hora de realizar o pagamento. O governo de Fortaleza preparou 3 maneiras para que seja concedido desconto ao cidadão que deseja quitar o tributo á vista até o prazo de:

10% de desconto até fevereiro;

7,5% de desconto até março;

5% de desconto até abril.

Somente os contribuintes que estiverem com o IPTU legalizado nos anos anteriores é que poderão receber esse desconto e facilidade no pagamento.

O parcelamento ainda poderá ser feito em 11 vezes, devendo cada parcela ter o valor mínimo de R$ 54,86, com vencimento no quinto dia útil de cada mês.

Onde pagar:

O pagamento do IPTU pode ser feito na rede bancária conveniada, o Banco do Brasil, nas agências lotéricas/CEF ou nas Farmácias Pague Menos mediante apresentação do Documento de Arrecadação Municipal (DAM).

Isenção IPTU Fortaleza 2021

Estão isentos de pagar o IPTU Fortaleza 2021 131 mil imóveis, destes 100 mil casos são justificados pelo valor venal, até R$ 67.241,37. A isenção cumpre as seguintes exigências:

Pessoa Aposentada e Pensionista;

Ex-combatente;

Empregado Público Municipal;

Pessoa Inválida;

Pessoa Órfã Menor de Pai e Mãe;

Associação de moradores;

Sede de Clube Social;

Imóvel Locado ou cedido a órgão público Municipal;

Servidor Municipal;

Viúvo;

Imóvel locado ou cedido a templo religioso;

Polígono do Centro.

Calendário do IPTU 2021 Fortaleza>

O calendário que informa datas importantes á respeito do imposto fica disponível no site da Secretaria Municipal das Finanças.

2° via IPTU Fortaleza 2021

Caso o contribuinte precise emitir a segunda vida do seu boleto IPTU Fortaleza 2021, ele tem algumas opções para realizar esse processo:

Pela internet, no site da Secretaria Municipal das Finanças, seguindo o mesmo procedimento de consulta, como foi explicado á cima.

Nas Secretarias Regionais, no Vapt Vupt Messejana ou no Setor de Atendimento do IPTU, na Secretaria Municipal das Finanças, na Rua General Bezerril, 730, Centro.

Contato e Endereço

Caso precise esclarecer suas dúvidas pessoalmente, você pode comparecer até a Prefeitura Municipal de Fortaleza:

Endereço: Rua São José, 01 – Centro, Fortaleza – CE, 60765-165;

Telefone: 0800 285 0880;

Horário de funcionamento: de segunda á sexta das 8h -17h.