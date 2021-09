Se você deseja conferir tudo sobre o IPTU Guarulhos 2022, aqui é o seu lugar! Afinal, aqui neste post, nós mostraremos para você todas as informações mais importantes e todos os detalhes sobre esse imposto brasileiro. Quer ficar por dentro de tudo isso e muito mais? Então, continue acompanhando esse post até o final.

É possível conseguir um desconto no pagamento do IPTU.

Imposto Predial e Territorial Urbano

O Imposto Predial e Territorial Urbano, conhecido popularmente apenas como IPTU, é um dos impostos que é cobrado anualmente a todos os proprietários de imóveis em zona urbana do Brasil. Devido ao seu grande valor arrecadado, ele já está sendo considerado como um dos mais importantes impostos que existem no país.

As prefeituras são as grandes responsáveis pela arrecadação do IPTU, sendo que, são elas também que decidem como esse dinheiro será utilizado. Na maioria das vezes, esse valor é utilizado para melhorias gerais do município em questão. Contudo, não existe uma regra estabelecida.

Dito isso e mais um pouco, confira agora mesmo como é realizado o cálculo do IPTU Guarulhos 2022.

Cálculo do IPTU Guarulhos

O cálculo do IPTU Guarulhos é realizado a partir de uma alíquota já definida do município, aplicada sobre o valor venal do seu imóvel.

O valor venal é nada mais nada menos do que a estimativa realizada pelo poder público sobre o valor de um determinado bem. Lembrando que para o cálculo desse valor é levado em conta muitos outros fatores. Confira agora mesmo alguns exemplos desses fatores.

Área total do seu imóvel;

Local onde o imóvel está situado;

Área construída.

Continue acompanhando esse post para você conferir de uma vez por todas como consultar o valor do seu IPTU Guarulhos 2022.

Valor do IPTU Guarulhos

Você poderá consultar o valor do seu IPTU Guarulhos 2022 totalmente através da internet. Diante disso, hoje em dia, não existe a necessidade de se dirigir até a prefeitura de sua cidade para realizar essa consulta.

Confira agora mesmo o passo a passo de como consultar o valor do seu IPTU.

Acesse o site da prefeitura de Guarulhos; Selecione a aba que contenha “IPTU” ou “Impostos”; Preencha os dados com o número de inscrição do seu imóvel; Selecione o ano de exercício do imposto, ou seja, “2022”; Informe o código de segurança exibido na tela; Clique em “Consultar”.

Pagamento do IPTU Guarulhos 2022

Você poderá realizar o pagamento do seu IPTU Guarulhos 2022 de duas formas: pagamento à vista e pagamento parcelado.

É mais do que importante lembrar que se você optar pelo pagamento á vista você poderá ganhar um desconto de até 4% no valor total do seu IPTU!

Qualquer dúvida em relação ao IPTU Guarulhos 2022, comente! Será um prazer te ajudar a entender tudo sobre esse imposto!