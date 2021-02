Para evitar multas e juros por atraso é importante pagar em dia o IPTU Juiz de Fora 2021. Alguns contribuintes não sabem a importância do imposto. Tanto para a legalização do imóvel como para o desenvolvimento da cidade. O IPTU Juiz de Fora 2021 é o tributo mais importante gerado por sua propriedade.

Sobre o IPTU Juiz de Fora 2021

Não é só em Juiz de Fora que o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) é cobrado. Mas sim em todas as cidades do Brasil. O seu objetivo é o de arrecadar verba para os cofres públicos municipais. Com isso a administração do imposto é de total responsabilidade da Prefeitura Municipal.

✓ Comparando preços? Saiba qual o valor do IPTU:

Com o valor arrecadado os setores públicos que atendem aos moradores devem receber melhorias. Como por exemplo: hospitais, escolas, guarda municipal, asfaltamento e obras em geral.

Devem contribuir com o IPTU as pessoas que possuírem em seu nome: casas, apartamentos, prédios, comércios e terrenos mesmo que sem construção.

Consulta e 2 Via IPTU Juiz de Fora 2021

Os contribuintes podem verificar qual o valor do imposto e emitir uma nova guia de pagamento de uma só vez. Lembrando que caso tenha ultrapassado a data original de vencimento o boleto será gerado com reajustes.

No site da prefeitura é possível realizar a consulta e 2 via IPTU Juiz de Fora 2021. Como explica o tutorial a seguir:

Passo 1: Acesse o site da Prefeitura Municipal de Juiz de Fora ;

Acesse o ; Passo 2: Ainda na primeira página no quadro de serviços do cidadão, selecione ‘IPTU Online’;

Ainda na primeira página no quadro de serviços do cidadão, selecione ‘IPTU Online’; Passo 3: Na nova página escolha opção ‘Emissão de segunda via IPTU’ clicando em ‘Abrir’;

Na nova página escolha opção ‘Emissão de segunda via IPTU’ clicando em ‘Abrir’; Passo 4: Insira o número de inscrição imobiliária e o código de confirmação. Depois, selecione ‘Consultar’.

Valor IPTU Juiz de Fora 2021

E para definir o valor IPTU Juiz de Fora 2021 que consta em seu carnê é considerado principalmente o valor venal do seu imóvel. Registrado em documento na Prefeitura.

Para decidir quanto vale a propriedade é avaliada a estrutura que apresenta, seu tamanho, local em que esta instalada e infraestrutura em geral.

Tendo esta informação o resultado é multiplicado por uma alíquota, também definida pela administração pública. O valor da alíquota varia desta forma:

Imóveis edificados residenciais:

Até 47.018,66 = 0,5%;

De 47.018,67 a 94.037,33 = 0,6%;

De 94.037,34 a 188.078,77 = 0,7%;

De 188.078,78 a 940.389,73 = 0,8%;

Acima de 940.389,73 = 0,9%.

Exemplo de cálculo: imóvel de R$150.000 x 0,7% = R$1.050 valor do IPTU Juiz de Fora.

O restante dos valores são para: imóveis edificados não residenciais, lotes vagos cercados ou murados e lotes vagos não cercados e murados. Confira clicando aqui.

Pagamento IPTU Juiz de Fora 2021

Para efetuar o pagamento IPTU Juiz de Fora 2021 o contribuinte deve ir até os bancos autorizados. São agências credenciadas para o recebimento:

Banco do Brasil;

Itaú;

Mercantil do Brasil;

Bradesco;

Santander;

BANCOOB;

Caixa Econômica Federal;

As casas lotéricas aceitam valores até R$2 mil.

Ficam disponíveis duas formas de pagamento. Quitando o valor total à vista é dado desconto de 11%. Para data de vencimento no início de janeiro.

Os contribuintes podem ainda, parcelar o IPTU. Em até dez vezes, mas sem desconto. Com vencimento para o mês de março.

Prefeitura Municipal de Juiz de Fora

Mais informações sobre o imposto são dadas diretamente na Prefeitura Municipal de Juiz de Fora. Os funcionários encaminharão os contribuintes para os setores financeiros que administram o IPTU. Veja como chegar até o local.

Endereço: Av. Brasil, 2001 | 6° andar – Centro. CEP: 36060-010;

Telefone: (32) 3690-8158;

Horário de Funcionamento: Segunda a sexta-feira. Entre 8h e 18h;

Website: www.pjf.mg.gov.br.