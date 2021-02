Agora já é possível fazer a emissão do boleto de pagamento do IPTU Lauro de Freitas 2021 pela internet. Com apenas alguns cliques, você faz a emissão e se livra daquelas intermináveis filas. Confira o passo a passo que vamos te ensinar e imprima hoje mesmo o boleto do IPTU Lauro de Freitas 2021.

O órgão responsável pela cobrança desse imposto é a Prefeitura de Lauro de Freitas. Todo o dinheiro arrecadado é destinado para a melhoria da região, como asfalto, sinalização, segurança, educação e saúde.

Quem paga esse imposto em dia, além de não perder o imóvel, contribui para a manutenção da cidade.

A Prefeitura de Lauro de Freitas tem total autorização para tomar o imóvel legalmente de quem não realizou o pagamento do IPTU. A prefeitura disponibiliza diversos tipos de acordo para quem está dificuldade de fazer o pagamento.

Pagamento e desconto no IPTU Lauro de Freitas 2021

O IPTU Lauro de Freitas 2021 poderá sofrer algum reajuste de valor. Geralmente as Prefeituras determinam os novos valores logo no início do ano.

Muitas discussões foram feitas acerca do valor do reajuste praticado em 2018. De acordo com a SEFAZ (Secretaria Municipal da Fazenda), esse reajuste não poderia ter ultrapassado os 2,88% e não ultrapassou. A cobrança a mais nesse imposto foi referente apenas às atualizações de juros.

Em 2018, os moradores também tiveram como facilidade o PPI (Programa de Parcelamento Incentivado), onde puderam parcelar suas dívidas de IPTU junto à Prefeitura.

Para obter descontos no pagamento desse imposto, os contribuintes tiveram que pagar o carnê em cota única até a data de vencimento determinada. Esse desconto chegou a 10%.

Os carnês foram distribuídos pelos Correios e quem não recebeu pode emitir a segunda via pela internet. Para 2021, provavelmente esse será o mesmo procedimento.

Onde pago meu IPTU?

O pagamento do seu carnê de IPTU poderá ser realizado nos principais bancos da sua região. Veja a seguir quais são eles:

Banco do Brasil;

Bradesco;

Itaú;

Caixa Econômica Federal;

Casas Lotéricas.

Lembre-se de realizar o pagamento em dia, pois depois do vencimento será necessário emitir um novo boleto.

Emissão da 2ª via do IPTU Lauro de Freitas 2021

A emissão da 2 via do carnê de pagamento do IPTU Lauro de Freitas 2021 é feita pela internet no site oficial.

Para fazer a sua emissão é muito fácil, basta seguir essas informações:

Visite esse site;

Do lado esquerdo, clique na opção “Serviços Online”;

Em seguida, em IPTU;

Preencha corretamente os números da inscrição do seu imóvel;

Clique em “Pesquisar” e veja os resultados;

Imprima o seu boleto e realize o seu pagamento.

Realize o pagamento até a data e não tenha problemas com a Prefeitura, pois em casos de inadimplência, ela pode tomar a sua propriedade.

Contato da Prefeitura de Lauro de Freitas

Prefeitura

Endereço : Praça João Thiago dos Santos, s/n – Centro, Lauro de Freitas – BA

: Praça João Thiago dos Santos, s/n – Centro, Lauro de Freitas – BA Telefone: (71) 3378-8590

SEFAZ

Endereço : Rua Silvandir F. Chaves, 108 – Pitangueiras, BA

: Rua Silvandir F. Chaves, 108 – Pitangueiras, BA Telefone: (71) 3288-8900 ou (71) 3288-8687