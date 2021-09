O IPTU Mogi das Cruzes 2022 é cobrado de todo cidadão que possui uma propriedade, seja ela comercial, apartamento ou casa em zona residencial. O IPTU está na constituição federal, e é cobrado de pessoas físicas ou jurídicas. Além disso, neste post citaremos pontos de alta relevância como valor, pagamento, emitir 2 via, dentre muitos outros. Sem mais delongas, para ficar por dentro de tudo isso e mais um pouco, basta apenas ver este post sobre o IPTU da cidade de Mogi das Cruzes até o final.

IPTU Mogi das Cruzes 2022

O objetivo do IPTU Mogi das Cruzes 2022 é basicamente obter recursos financeiros para o governo, mas também é um meio de controlar os preços das propriedades urbanas. Nos menores estados o IPTU é a fonte principal de verbas. O não pagamento do Tributo poderá resultar em multas e em até perda da propriedade.

Seguem abaixo informações importantes sobre reajustes, pagamentos, descontos, isenções e como obter a segunda via do IPTU 2022 da cidade de Mogi das Cruzes.

Valor do IPTU Mogi das Cruzes 2022

Calculamos o valor do IPTU Mogi das Cruzes 2022 levando em conta o valor do imóvel, e sua alíquota. Alguns critérios considerados na avaliação são: topografia, dimensão do terreno, área construída, tipo e padrão de construção, ano da construção, equipamentos urbanos existentes na área, dentre os quais, esgoto, iluminação, etc.

Em 2017, haverá somente um ajuste em relação ao ano anterior, o valor da alíquota que afeta sobre os valores dos imóveis da cidade deverá permanecer a mesma dos anos anteriores, que equivale a 2,0% para propriedade territorial 0,4% para propriedade predial.

Como emitir 2 via IPTU

Em caso de extravio do carnê de pagamento, o contribuinte poderá emitir 2 via IPTU Mogi das Cruzes 2022 seguindo os passos abaixo:

Acesse o site https://www.mogidascruzes.sp.gov.br/; Digite o numero de sua inscrição Imobiliaria; Clique em “Avançar”.

Alguns contribuintes da cidade de Mogi das Cruzes também podem ter direito a isenção do tributo. Confira a seguir os requisitos:

Ter no mínimo 65 anos de idade

Imóvel deve ser de propriedade exclusiva do requerente

Renda mensal do requerente deve ser de, no máximo, 2 salários mínimos

Terreno deve ter área máxima de 500m² e área construída máxima de 70 m².

Como efetuar o pagamento do IPTU Mogi das Cruzes

O pagamento do IPTU Mogi das Cruzes pode ser feito em qualquer casa lotérica ou agência bancaria, com o boleto que será enviado para as propriedades dos contribuintes pelo correio, no mês de abril.

Atenção, os contribuintes que efetuarem o pagamento do IPTU Mogi das Cruzes até a data de vencimento à vista, em cota Única, e não estiverem em situação de inadimplência com o município receberão 10% de desconto.

Há também outra forma de pagamento, que é parcelando o valor do IPTU São Paulo em até seis vezes, com vencimentos de maio a outubro, porém sem nenhum desconto.

Essas foram algumas das principais informações a respeito do IPTU da cidade de Mogi das Cruzes. Sendo assim, caso tenha restado dúvidas, basta apenas comentar abaixo.