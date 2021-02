Início de ano e as pessoas já começam a se organizar nas finanças. Uma das mais importantes é o IPTU Osasco 2021. Uma contribuição feita anualmente por aqueles que possuem em seu nome um imóvel e propriedade na parte urbana da cidade. A pessoa física e pessoa jurídica (empresa) devem realizar o pagamento do IPTU Osasco 2021. Abastecendo assim, o cofre público do município e cumprindo com seu papel de cidadão.

IPTU Osasco 2021

O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) é um tributo municipal. Ou seja, cobrado apenas por municípios brasileiros. Determinado por lei federal. Mas, cada prefeitura organiza e estipula decretos que compõem o IPTU da sua cidade.

✓ Veja como realizar o pagamento:

Com o valor arrecadado os órgãos administrativos devem investir nos serviços públicos oferecidos pela população. Quer dizer, nos setores de educação, saúde, segurança, saneamento, infraestrutura e etc. Sendo a contribuição uma espécie de pagamento do uso destes setores pelos munícipes.

Aqueles que possuem em seu nome: casa, terreno, prédio, apartamento e comércios devem fazer a contribuição. O envio do carnê para pagamento do IPTU Osasco 2021 foi entregue no endereço cadastrado no fim do ano de 2020.

Valor IPTU Osasco 2021

Dois fatores devem ser levados em conta para obter o valor do IPTU. O primeiro é o valor venal do imóvel.

Isto é, o preço de revenda daquela propriedade, sem desconto. Esta informação fica registrada na prefeitura e leva em consideração o tamanho do imóvel, localização e infraestrutura. Podendo receber reajustes anual.

O outro ponto a ser considerado é uma alíquota definida por lei que deve ser multiplicada pelo valor venal. Determinada assim:

Predial (com mais de 1 andar): 1,10%;

Territorial: 2%.

O cálculo fica assim: valor venal x alíquota = IPTU. Como no exemplo:

valor da propriedade territorial: R$150.000 x 2% = R$3.000.

Pagamento IPTU Osasco 2021

O contribuinte tem algumas formas de realizar o pagamento IPTU Osasco 2021. O primeiro dele é em cota única, quitando todo o valor do imposto.

Neste caso, fica disponível um desconto de 5% até a data de vencimento. Os que optarem pelo parcelamento, podem realizá-lo em até 10 vezes sem desconto.

A data de vencimento acontece entre os meses de janeiro, fevereiro e março. Dependendo do bairro. Verifique nas agências bancárias e casas lotéricas da cidade se as mesmas aceitam o pagamento. Normalmente, fica um comunicado aos contribuintes no próprio carnê informando quais são os postos que aceitam a quitação.

De forma online o contribuinte consegue fazer a consulta IPTU Osasco 2021 e verificar quais são as suas dívidas com a administração da cidade. Normalmente, este serviço é utilizado por aqueles que possuem parcelas em atrasos e desejam fazer algum tipo de acordo e quitação total.

No entanto, pode ser consultado por qualquer contribuinte. Como no passo a passo a seguir:

Passo 1: Tenha acesso ao portal da Secretaria Municipal de Finanças ;

Tenha acesso ao portal da ; Passo 2: Logo na primeira página dos serviços fica disponível a opção ‘Consulta de débitos’. Selecione este link;

Logo na primeira página dos serviços fica disponível a opção ‘Consulta de débitos’. Selecione este link; Passo 3: Fica disponível a opção da quitação á vista ou em parcelas. Clique no que mais te interessa;

Fica disponível a opção da quitação á vista ou em parcelas. Clique no que mais te interessa; Passo 4: Preencha com seus dados pessoais. E depois clique em ‘Confirmar’. As informações ficarão disponíveis.

Segunda Via IPTU Osasco 2021

Assim como no procedimento acima, a segunda via IPTU Osasco 2021 pode ser emitida de forma online. Também no portal da Secretaria de Finanças. Fica disponível, a emissão do carnê inteiro e das parcelas, separadamente. Veja no tutorial abaixo:

Passo 1: No portal da Secretaria de Finanças , escolha entre ‘Emissão de 2° via de IPTU’ ou ‘2° via parcela de IPTU’;

No , escolha entre ‘Emissão de 2° via de IPTU’ ou ‘2° via parcela de IPTU’; Passo 2: Na opção da ‘Emissão de 2° via de IPTU’ o contribuinte deve preencher com o código de cadastro da propriedade;

Na opção da ‘Emissão de 2° via de IPTU’ o contribuinte deve preencher com o código de cadastro da propriedade; Passo 3: Em ‘2° via parcela IPTU’ preencha com todas as informações necessárias para a emissão da parcela;

Prefeitura Municipal de Osasco

Mais informações referentes ao IPTU Osasco 2021 podem ser esclarecidas na Prefeitura Municipal de Osasco. No local, os funcionários são capacitados para direcionar os contribuintes para os setores responsáveis pelo tributo. Confira o contato da instituição:

Endereço : Av. Bussocaba, 300 – Centro. CEP: 06023-020

: Av. Bussocaba, 300 – Centro. CEP: 06023-020 Horário de funcionamento : Segundo à sexta-feira. Em horário comercial;

: Segundo à sexta-feira. Em horário comercial; Telefone: (11) 3652-9000. Ramal do cidadão: 156.