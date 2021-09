Ao contrário dos problemas sofridos com os impostos do ano passado, onde muitos contribuintes receberam seus boletos com atraso, a prefeitura desse município providenciou este ano, soluções para que esse tipo de problema não ocorra novamente com o IPTU Praia Grande 2022.

Cobrado anualmente pelas prefeituras municipais, o Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, é de grande importância, com a cidade do litoral paulista de Praia Grande não sendo diferente.

Os moradores de Praia Grande, a quarta maior cidade da Baixada Santista em número de habitantes, podem esclarecer suas dúvidas a respeito do seu imposto ao ler esse post na íntegra.

O que é IPTU 2022 Praia Grande?

Como todo bom cidadão, pagar o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) é de extrema importância, não só para contribuirmos para a manutenção, mas também para o desenvolvimento da cidade.

Caso você queira evitar que seu nome seja incluído no SPC/SERASA ou até pior, ter seu imóvel/terreno penhorado para quitar a dívida pendente, não esqueça de quitar sua dívida; o não pagamento pode gerar problemas graves.

A verba arrecadada através do IPTU Praia Grande é muito importante para manutenção da cidade. E deixar de pagar esse imposto afeta diretamente todos os habitantes do município.

Prefeitura Praia Grande IPTU

A Prefeitura Municipal de Praia Grande administra e cobra o imposto a fim de manter serviços básicos como a coleta de lixo, limpeza das ruas e praia, além de poder investir em melhorias como novas escolas e hospitais.

Não se preocupe caso não tenha recebido, novamente, seu boleto do IPTU 2022 por correio, emitir uma 2ª via é simples e rápido.

Quer saber como fazer isso? Então confira no tópico a seguir e veja o que precisa fazer para emitir a 2 via IPTU Praia Grande.

Segunda Via IPTU Praia Grande

Emitir a IPTU 2 via Praia Grande é rápido e livre de burocracia. Para isso basta contar com um computador ou qualquer outro dispositivo, que esteja conectado à internet, e seguir os passos abaixo:

Acesse o site www.praiagrande.sp.gov.br ;

; Informe o número de inscrição do seu imóvel e clique em consultar;

Clique em Emitir Segunda Via.

Após essas três etapas é possível consultar e imprimir a 2ª via do IPTU Praia Grande 2022.

Consulta IPTU Praia Grande 2022

Para não ser pego de surpresa com possíveis reajustes no valor do IPTU, é sempre bom que faça uma consulta antecipada, para saber o valor exato do seu Imposto Predial e Territorial Urbano.

Ao consultar o site da Prefeitura Praia Grande IPTU para emissão da 2ª via do boleto, podemos, também, conferir o valor a ser pago, além da data de vencimento e outras informações referentes à sua casa, apartamento ou terreno.

O procedimento é o mesmo feito para quem deseja emitir a 2 via, portanto basta voltar ao tópico anterior e seguir todos os passos ensinados no guia-explicativo.

Também é possível usar como base o pagamento efetuado nos anos anteriores, mas como sempre há reajustes, o mais indicado é que siga o passo a passo acima e realize uma IPTU Praia Grande consulta débitos antes de pagar este imposto.

Alíquotas

Estabelecer as alíquotas dos impostos cobrados é a obrigação de todos os estados e municípios, e com o IPTU Praia Grande não poderia ser diferente. Anualmente as alíquotas deste imposto sofrem algumas alterações em seu valor, cabendo ao contribuinte estar sempre atento à notícias relacionadas ao assunto.

E para facilitar a vida do cidadão, disponibilizaremos abaixo um endereço onde você poderá esclarecer todas as suas dúvidas sobre as leis e valores relacionados ao IPTU do município. Confira:

Pagar IPTU 2022 Praia Grande

O pagamento desse imposto possui diversas facilidades, a primeira delas é um desconto de 5% para os pagamentos à vista ou a possibilidade do parcelamento em 10x sem juros, nesse caso sem desconto.

Para quem não quer sair de casa poderá realizar o pagamento através do internet banking, desde que cadastrado para realizar esse tipo de serviço; ou nas casas lotéricas e bancos mais próximos da sua residência:

CEF;

BB;

Banco Santander;

Correios;

Débito em conta corrente.

Como pode notar, pagar o IPTU Praia Grande 2022 é uma tarefa bem mais simples e prática de fazer do que imagina. Sendo assim, não perca tempo e garanta já a quitação desse imposto.

IPTU Praia Grande Dívida Ativa

Como sabemos, deixar de pagar qualquer imposto estabelecido pelo governo poderá acarretar em uma série de consequências para o cidadão, e com as cidade da grande SP não poderia ser diferente. O contribuinte que estiver com IPTU Praia Grande atrasado, certamente terá o nome inscrito na dívida ativa. Mas do que se trata esta dívida?

Para quem ainda não conhece, a Dívida Ativa nada mais é o conjunto de créditos líquidos e certos que deixaram de ser pagos por alguma pessoa, seja ela física ou jurídica, perante o fisco. E como o assunto é o IPTU Praia Grande, estamos falando de uma tributação municipal, logo, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional da cidade fica responsável por registrar todo o débito desta dívida.

O montante devido envolve créditos tributários e não tributários originados pelo não pagamento dos impostos estabelecidos pelo governo, com um adicional de multas. Logo, se você mora na cidade de Praia Grande e não paga os tributos na data devidamente correta, seu nome certamente estará inserido na IPTU Praia Grande dívida ativa.

Contato da Prefeitura de Praia Grande

Em caso de dúvidas a respeito do IPTU Praia Grande 2018 segue abaixo o endereço e contato telefônico da Prefeitura Municipal de Praia Grande, funcionando sempre de Segunda à Sexta em horário comercial.

Endereço : Av. Presidente Kennedy, Nº 9.000;

: Av. Presidente Kennedy, Nº 9.000; Telefone: (13) 3496-2000.

Gostou do nosso artigo a respeito do IPTU Praia Grande?