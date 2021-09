O carnê de IPTU Salvador 2022 chegou nos lares de muitos brasileiros que moram nessa região e junto com ele um monte de dúvidas sobre esse tributo sempre acaba surgindo, não é mesmo?!

Apesar de ser um dos encargos mais falados do Brasil, muita gente não faz ideia do que ele é, para que serve ou como pagá-lo.

Se este também é o seu caso, então fique atento a esse post e confira todas as informações que trouxemos para você solucionar suas dúvidas a respeito do IPTU Salvador.

O que é IPTU 2022 Salvador?

Todo o contribuinte que tenha um imóvel ou terreno, seja residencial ou comercial, precisa pagar o tão famoso Imposto Predial e Territorial Urbano. Ele é um dos principais meios que a cidade tem de arrecadar fundos, e traz vários benefícios para o município.

Por meio do dinheiro arrecadado com o IPTU, a sua cidade é beneficiada com ações que melhoram não só a sua infraestrutura, como também os serviços que ela oferece.

Prefeitura Salvador IPTU

O IPTU 2022 Salvador é um tributo cobrado em todas as cidades dentro do território nacional. Ele tem como principal objetivo gerar verbas para que a Gestão consiga fazer melhorarias no município.

A Prefeitura pode fazer vários investimentos com eles. Abertura de postos de saúde, ampliação de atendimento, saneamento básico, construção de escolas e muito mais.

Por conta disso, é um dever do cidadão pagá-lo em dia, e, assim, ajudar a sua cidade.

Agora, se você perdeu o seu carnê IPTU e não sabe como providenciar o pagamento desse imposto, não precisa se preocupar, pois é possível emitir a segunda via desse documento pela internet.

Quer saber como fazer isso? Então confira o tópico a seguir, onde ensinamos um passo a passo simplificado para quem deseja emitir a segunda via e pagar o seu IPTU em dia.

Segunda Via IPTU Salvador

O seu carnê do IPTU Salvador não chegou? Você perdeu a guia de pagamento e o vencimento está chegando? Não se preocupe, é possível fazer a impressão da segunda via pela internet. Confira abaixo o passo a passo:

Acesso o site www.sefaz.salvador.ba.gov.br ;

; Preencha o campo Número da Inscrição;

Escolha o ano de exercício;

Digite os caracteres de segurança;

Clique em consultar.

Ao seguir o passo a passo acima, você será redirecionado para uma nova janela onde poderá ter acesso a todas as guias para emissão do seu IPTU Salvado 2022r.

Como consultar o Valor do IPTU Salvador

Quer se programar consultando o valor do IPTU Salvador previamente? Saiba que isso é totalmente possível. Para tanto, basta que siga este passo a passo simplificado:

Acesse o endereço www.sefaz.salvador.ba.gov.br/Iptu;

Em seguida, busque e clique em “Consulta de débitos”;

Por fim, siga as instruções passadas na página.

Agora você pode conferir o valor das parcelas do seu IPTU 2022 Salvador, e também programar o pagamento.

Alíquota

A base de cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel. A apuração deste valor é realizada a partir dos dados do imóvel constantes do cadastro da Secretaria da Fazenda (área do terreno, área construída, idade da construção etc.). Uma vez apurado o valor venal do imóvel, o cálculo do IPTU a pagar é realizado pela aplicação das alíquotas.

Alíquota é um percentual definido em lei que se aplica sobre a base de cálculo para encontrar o valor do imposto. A alíquota do imposto é definida de acordo com o valor e a categoria de uso do imóvel, conforme tabela da Lei 7.186/2006, com alteração da Lei 9.279/2017. Veja os valores a seguir:

Tabela Progressiva – Imóveis Residenciais

De Até Alíquota Valor a Reduzir 1 0,00 31.361,52 0,10% 0,00 2 31.361,53 48.748,60 0,20% 31,36 3 48.748,61 71.174,34 0,30% 80,11 4 71.174,35 107.019,31 0,40% 151,28 5 107.019,32 179.536,66 0,60% 365,32 6 179.536,67 351.352,30 0,80% 724,39 7 351.532,31 ou superior 1,00% 1.427,45

Tabela Progressiva – Imóveis Não Residenciais

De Até Alíquota Valor a Reduzir 1 0,00 61.505,89 1,00% 0,00 2 61.505,90 103.623,60 1,10% 61,51 3 103.623,61 162.518,35 1,20% 165,13 4 162.518,36 227.831,42 1,30% 327,65 5 227.831,43 600.788,02 1,40% 555,48 6 600.788,03 ou superior 1,50% 1.156,27

Pagar IPTU 2022 Salvador

Para pagar o IPTU Salvador é muito fácil. Você pode ir até uma lotérica, agência bancária ou correspondentes cadastrados, com o carnê ou boletos em mãos, e efetuar o pagamento em dinheiro. Confira abaixo as instituições financeiras cadastradas:

Banco Bradesco;

Citibank;

BANCOOB;

Banco do Brasil;

BNB;

Itaú;

Mercantil do Brasil;

Santander;

Caixa Econômica Federal.

Além disso, você também pode cadastrar a sua conta para que o IPTU Salvador seja debitado automaticamente. O serviço está disponível apenas para os bancos, Bradesco, Banco do Brasil, CAIXA, Mercantil, Itaú, Citibank HSBC e Santander.

O vencimento de cada parcela é no dia 5 de cada mês. Um detalhe muito importante e que você não pode esquecer, é que não deve, em hipótese alguma, deixar de pagar seu IPTU, ou mesmo que o pagamento seja realizado em atraso.

O não pagamento desse imposto pode acarretar sérios problemas, inclusive judiciais, para a sua vida. Além disso, o pagamento em atraso do IPTU, impede que você seja beneficiado com descontos que facilitam a quitação desse imposto.

IPTU Salvador Dívida Ativa 2022

O contribuinte que não pagar o IPTU Salvador pode ser incluído como devedor no Cadastro Informativo Municipal – CADIN, pode ter seu débito protestado em cartório e inscrito no SERASA e SPC, e ainda ter seu imóvel leiloado, uma vez que os valores são inscritos como dívida ativa para cobrança judicial.

Para efetuar o pagamento, o contribuinte tem duas opções: à vista ou parcelado. Os boletos podem ser impressos através do site www.sefaz.salvador.ba.gov.br, por meio de Serviços em Destaque, acessando o ícone – Parcelamento Administrativo de Débitos – PAD , ou em um dos postos da SEFAZ.

Quem possui um débito inscrito em dívida ativa deve tentar quitar tudo assim que possível, pois na espera os débitos não deixam de ser corrigidos por juros e multas. O IPTU é um imposto que acompanha o imóvel, então, o débito, independentemente do tempo, será sempre do proprietário atual.

No site www.sefaz.salvador.ba.gov.br há links para correntistas do Bradesco, Itaú e do Banco do Brasil. Há ainda a opção para quem quiser efetuar o pagamento nos sites dos bancos credenciados que ofereçam o serviço.

Agora que você já sabe como consultar, emitir e pagar o IPTU Salvador 2022, não pague o seu em atraso. Ressaltando, que o não pagamento desse tributo é considerado crime em todo o território nacional.

Logo, para evitar processos judiciais e outras dores de cabeça no futuro, programa-se e tente fazer o pagamento em dia.