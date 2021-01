Os proprietário de residências ou terrenos em Santo André já podem acessar o portal do contribuinte para consultar os valores do IPTU Santo André 2021! Nesta edição haverá aumento nas alíquotas e valor venal, visto que na edição anterior não houve reajustes. Para entender como irá funcionar o IPTU Santo André 2021, acompanhe o artigo a seguir!

IPTU Santo André 2021

Após um ano bastante conturbado envolvendo o pagamento do IPTU em Santo André, a prefeitura municipal afirma que haverá reajustes no valor do IPTU Santo André 2021, porém com taxas mais reduzidas.

Para que você entenda, o Imposto Predial e Territorial Urbano ou IPTU 2021 como é mais conhecido, é responsável por arrecadar fundos e investir em educação, programas sociais, saúde pública e infraestrutura da cidade. Sem esses valores, não há possibilidades de desenvolver Santo André como a população precisa.

A Prefeitura e a Secretaria da Fazenda são os órgão responsáveis por administrar o imposto, criando regras para o seu funcionamento e prazos para os pagamentos.

✓ Quem este post, se interessou também por:

O pagamento do IPTU Santo André 2021 é obrigatório a todos os s moradores que possuem em seu nome algum tipo de imóvel: casa, apartamento, prédio, comércio e terreno mesmo que baldio.

Valor IPTU Santo André 2021 SP

Apesar do que muitos acreditam, os valores do IPTU 2021 Santo André não varia somente de acordo com o bairro, mas sim de contribuinte para contribuinte. Isso por que é preciso avaliar todos os imóveis como únicos, tendo como parâmetro os seguintes pontos:

Bairro que está instalado;

Tamanho do local (m²);

Estado de conservação.

Por outro lado, o cálculo é sempre o mesmo:

Valor venal do imóvel x alíquota = valor do IPTU Santo André.

Quanto as alíquotas, estas recebem pesos diferentes dependendo do tipo do imóvel, se é edificado ou terreno. Geralmente os valores são:

Imóveis edificados:

De uso residencial: 1,0 % do valor venal;

Demais usos: 1,25 % do valor venal;

Fábricas e indústrias em geral: 0,5% do valor venal.

Imóveis não edificados:

Terreno baldio: 1,0 % do valor venal;

Pagamento

A Prefeitura de Santo André mantém convênio com a rede bancária para pagamento de seus tributos, porém existe condição imposta pelos bancos que não são mais obrigados a receber os tributos no guichê do caixa.

Para evitar conflitos, a melhor opção é dirigir-se a agência bancária de que já possui conta corrente, já que a guia gerada pela Prefeitura para pagamento atende ao padrão FEBRABAN e está apta para ser recebida.

Maiores de 65 anos proprietários de imóveis tem direito a desconto de 50¨% no valor de IPTU, entretanto, esse beneficio tem que ser renovado a cada quatro anos (clique aqui e veja mais);

Cota única com 10% de desconto;

Parcelado em até 2 vezes com 5% de desconto.

Consulta e 2 via

O carnê para pagamento ainda é enviado a todas as residências da cidade, porém o contribuinte pode fazer a consulta e emitir 2 via IPTU Santo André 2021 pela internet.

Para consultar o IPTU Santo André, veja o passo a passo abaixo:

Acesse o portal do contribuinte de Santo André, clicando aqui;

Digite as informações necessárias;

Após você clicar em listar, aparecerá todas as guias que estejam em aberto;

Escolha a opção “2021”;

A partir da visualização desse documento, você já poderá realizar a impressão do boleto.

Endereço e telefone da Prefeitura de Santo André

Ainda possui alguma dúvida sobre o IPTU? Entre em contato com a Prefeitura Municipal de Santo André pelas seguintes maneiras:

Praça de Atendimento: Praça IV Centenário, 01, Térreo I, Centro – Santo André

Telefone: 156 ou 0800-0191944

Horário de funcionamento: 7h as 18h30