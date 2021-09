Se você ainda não pagou o IPTU Santos 2022, está na hora de regularizar a situação. Todos os contribuintes que possuem imóveis ou terrenos, sejam eles residenciais ou comerciais, precisam pagar esse tributo em dia e contribuir para o desenvolvimento do seu município.

Nesse ano, a Secretaria de Finanças não realizou o envio de carnês pelos Correios. Para ter acesso ao documento, os cidadãos podem pagar online, emitir pelo site da Prefeitura ou solicitar a impressão em um dos postos de atendimento.

Quer saber mais sobre para que serve, como emitir a 2 via prefeitura ou como providenciar o pagamento do IPTU Santos? Então continue lendo esse post e confira!

O que é IPTU Santos 2022?

O Imposto predial e territorial urbano – IPTU 2022 – é um tributo obrigatório em todo o país. Por meio dele que as prefeituras conseguem arrecadas recursos para os cofres públicos.

Todos os valores arrecadados são destinados exclusivamente para melhorias na cidade. Parte deles, por lei, é destinado para as áreas de educação e saúde.

Contudo, o restante pode ser aplicado em diferentes ações. Tais como:

Iluminação;

Pavimentação;

Construção de escolas;

Manutenção de serviços;

Etc.

Prefeitura Santos IPTU

Segundo a gestão, essa medida visa trazer mais economia para o município. A administração estima que cerca de R$ 500 mil sejam economizados. Isso sem contar no impacto positivo no meio ambiente.

Outra diferença em relação ao IPTU Santos deste ano, é que os valores sofreram um reajuste de 1,95%, de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Ele utiliza como base a inflação acumulada dos 12 últimos meses.

Segunda Via IPTU Santos

Conforme determinação da prefeitura os carnês do IPTU Santos 2022 não serão entregues via Correios. Os contribuintes poderão realizar o pagamento online, ou emitir as guias através da internet. Confira abaixo o passo a passo.

Seguindo corretamente os passos descritos acima, uma nova janela irá se abrir onde será possível realizar a impressão das guias. Além disso, se preferir, também é possível salvar os documentos em PDF e realizar o pagamento online, com o código de barras.

Como consultar o Valor do IPTU Santos

Se você quer se organizar financeiramente, uma boa dica é consultar os valores do IPTU Santos. Dessa maneira, será possível agendar o pagamento de cada parcela. Veja como realizar essa consulta pela internet.

O procedimento é o mesmo feito para quem deseja emitir a segunda via do imposto. Portanto, basta voltar ao tópico acima e seguir novamente o passo a passo elaborado.

Você será redirecionado para uma nova janela onde poderá conferir todas as informações do IPTU Santos 2022, desde os valores das parcelas até as datas de vencimento.

Se após emitir a segunda via, você ficou meio perdido, sem saber onde e nem como pagar o seu imposto predial, não se preocupe. Esta é mais uma dúvida que você poderá resolver aqui nesse artigo.

Alíquotas

Estabelecer as alíquotas do IPTU é uma obrigação, não só da prefeitura de Santos, como também de todos estados e municípios brasileiros. Para calcular as taxas, são considerados os seguintes fatores:

Tipo do imóvel;

Áreas (Terrenos / Edificação);

Características do terreno e da edificação;

Fatores de correção do terreno, da edificação e da área;

Localização;

Categoria.

Logo, o valor do Imposto Predial e Territorial Urbano varia de estado para estado e cabe ao contribuinte ficar atento à data de pagamento de seu imposto. E para aqueles que desejam se informar ainda mais a respeito das tabelas de valores utilizadas no cálculo do IPTU Santos, abaixo disponibilizaremos o endereço do site da Prefeitura do Município.

Pagar IPTU Santos 2022

Com a guia em mãos, basta ir até a casa lotérica mais próxima e quitar o tributo. Também é possível pagar o documento em agências bancárias das seguintes instituições financeiras:

Banco do Brasil;

Bradesco;

Banco Itaú;

Caixa Econômica Federa.

Se preferir, você também pode fazer o pagamento online, através do internet banking. Além do débito automático também é possível agendas as parcelas a vencer.

IPTU Santos Dívida Ativa

A Dívida Ativa nada mais é o montante de créditos que líquidos e certos que deixaram ser pagos por pessoas físicas ou jurídicas perante ao fisco, ponde ser federal, estadual ou municipal. Todo o saldo negativo devido é registrado na Procuradoria Geral da Fazenda Nacional de qualquer cidade ou município, neste caso, a de Santos.

Esta Dívida envolve créditos tributários e não tributários resultantes do não pagamento dos impostos definidos pelo governo, além das multas e juros. Logo, se você não paga o IPTU Santos dentro do prazo estabelecido, estará sujeito a ter o nome sujo.

Esta inscrito na Dívida Ativa é uma situação nada agradável para o contribuinte, pois o cidadão acaba gerando uma certidão negativa de débitos alegando que o mesmo está inadimplente e sujeito à sofrer as penalidades previstas lei. Mas não precisa ficar tão preocupado! Ainda é possível reverter esta situação. Entenda como.

Será preciso que o cidadão reúna as documentações solicitadas e dirija-se até o cartório mais próximo com o valor em mãos. Mas graças à tecnologia, hoje é possível emitir a via de pagamento através da internet, no próprio site da Prefeitura Municipal de Santos. Segue o endereço:

Clique aqui nesse link

Manter o Imposto predial e territorial urbano em dia é essencial. O não pagamento desse tributo é considerado crime de sonegação. Ou seja, você poderá sofrer uma série de processos judiciais, e, até mesmo, perder o bem.

Por conta disso, sempre mantenha o tributo em dia. Caso você esteja devendo anos anteriores, basta ir até a Prefeitura e solicitar a negociação da dívida.

Em caso de dúvidas sobre o IPTU Santos, você pode se basear através dos dados abaixo:

Endereço : Praça Visconde de Mauá, s/n Centro, Santos – SP, 11010-900

: Praça Visconde de Mauá, s/n Centro, Santos – SP, 11010-900 Telefone : 3201-5000

: 3201-5000 Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e das 14h às 18h.