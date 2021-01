Diferente do que acontece na maioria das cidades, o IPTU São Luís 2021 pode ser pago no meio do ano. Assim o contribuinte pode se organizar melhor com as suas finanças. São dados ainda, descontos e facilidades para que a população esteja em dia com seus impostos. O IPTU São Luís 2021 ajuda no crescimento da cidade!

Sobre o IPTU São Luís 2021

Todos aqueles que possuírem em seu nome uma propriedade, mesmo que sem edificação, dentro da área urbana de São Luís, torna-se um contribuinte. E deve realizar o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) em 2021.

Quem administra esse imposto é a Prefeitura Municipal e seus setores financeiros. Com a arrecadação a própria cidade deve receber melhorias.

✓ Veja ainda como realizar o pagamento:

Já que o dinheiro vai para os cofres municipais. E as áreas que atendem ao público ganharão investimento. Por exemplo: saúde, educação, segurança, obras, saneamento e etc.

Valor IPTU São Luís 2021

Para calcular qual será o valor IPTU São Luís 2021 a Prefeitura Municipal leva em consideração o valor venal da propriedade. Quer dizer, o seu preço de revenda.

✓ Veja como realizar o pagamento do seu IPTU atrasado 2021!

Levando em consideração o seu tamanho em m², bairro em que está instalado e infraestrutura em geral. O governo avalia o imóvel e deixa cadastrado o seu valor venal.

Tendo esta informação é dada continuidade no cálculo. Agora, multiplicando este preço por uma alíquota. Também definida pela administração pública. E que varia conforme o uso da propriedade e o seu valor. Veja como foi definido:

Imóveis residenciais até R$25.000,00 não isentos: 0,5%;

R$10.000 a R$25.000: 0,5%;

Até R$75.000: 0,6%;

Maior que R$75.000: 0,7%;

Imóveis não residenciais: 1,2%;

Terrenos: 2,6%.

O cálculo então, ficaria assim: valor da propriedade residencial: R$100.000 x 0,7% = valor do IPTU: R$700.

Pagamento IPTU São Luís 2021

Como foi dito no início do artigo, diferente da maioria das outras cidade o pagamento IPTU 2021 São Luiz acontece no meio do ano.

A primeira data de vencimento é em 13 de julho. Quem efetuar o pagamento em cota única até esta data recebe 15% de desconto. Mas, os contribuintes que preferirem o parcelamento podem fazê-lo em até seis vezes. Com vencimento no quinto dia útil de cada mês.

Aqueles que possuírem CPF ou CNPJ cadastrados no site da Prefeitura podem quitar o seu boleto em qualquer agência bancária.

Quem optar por pagamento no carnê e não tiver cadastro pode fazer o pagamento somente no Banco do Brasil. Em canais digitais (internet banking, caixa eletrônico) ou no autoatendimento.

Consulta e 2 Via IPTU São Luís 2021

De uma só vez é possível verificar o valor do IPTU e emitir uma nova guia para pagamento. Basta ter acesso a internet. No portal da Secretaria Municipal de Finanças ou no site oficial da Prefeitura Municipal.

Veja no tutorial a seguir como realizar a consulta e 2 via IPTU 2021 São Luiz de forma simples e rápida.

Passo 1: Acesse o site da Secretaria Municipal de Finanças de São Luís ;

Acesse o ; Passo 2: Do lado direito da página tem um quadro de ‘Credenciamento do Contribuinte’ com serviços disponíveis. Clique em ‘IPTU’. E depois em ‘Emissão de 2° Via’;

Do lado direito da página tem um quadro de ‘Credenciamento do Contribuinte’ com serviços disponíveis. Clique em ‘IPTU’. E depois em ‘Emissão de 2° Via’; Passo 3: Para ter a informação insira o número de inscrição imobiliária ou o CPF/CNPJ do proprietário. Depois, selecione ‘Consultar débitos IPTU’ para dar continuidade ao processo.

Prefeitura Municipal de São Luís

Outros assuntos relacionados ao IPTU 2021 São Luís podem ser esclarecidos diretamente na sede da Prefeitura Municipal de São Luís. Isto porque no local os funcionários estão aptos para tratar do assunto. Podendo encaminhar os munícipes aos setores responsáveis pelo imposto. Veja o contato da instituição:

Endereço : AV. Pedro II, S/N° – Palácio de La Ravadière – Centro. CEP:65010-904;

: AV. Pedro II, S/N° – Palácio de La Ravadière – Centro. CEP:65010-904; Horário de Funcionamento : De segunda à sexta-feira. Das 8h às 19h;

: De segunda à sexta-feira. Das 8h às 19h; Telefone : (98) 3212-8000;

: (98) 3212-8000; Website: www.saoluis.ma.gov.br.