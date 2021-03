Jovem Aprendiz Atacadão 2021: Inscrições, Vagas Abertas

Para jovens que almejam o sucesso profissional, aproveitar a oportunidade oferecida pelo Jovem Aprendiz Atacadão 2021 é mais do que necessário. Com a experiência adquirida por meio do Jovem Aprendiz Atacadão 2021 você terá mais chances de conseguir uma vaga de aprendiz.

Não deixe de saber mais acerca do Jovem aprendiz atacadão conferindo os próximos tópicos deste post.

Jovem Aprendiz Atacadão

A oportunidade de aprendizado oferecida pelas empresas é possível graças a lei de aprendizagem criada em 2000 pelo governo federal. Segundo esta lei é obrigatório que todas as médias e grandes empresas tenham ao menos 5 a 15% do seu quadro profissional composto por aprendizes.

O aprendiz não é considerado do mesmo jeito que um trabalhador em regime padrão da CLT, por isso a sua carga de trabalho deve ser diferente. O estagiário não pode trabalhar por um período superior a 6 horas por dia. Também é preciso que o trabalho de aprendiz não entre em conflito com o horário acadêmico do jovem.

Além disso, é necessário que a empresa tenha um funcionário num cargo superior para supervisor o aprendiz e oferecer orientações quanto a maneira de execução das funções que competem ao posto no qual ele está alocado,

Todo o candidato que consegue garantir uma vaga neste programa tem acesso a diversos benefícios definidos por lei.

Benefícios Jovem Aprendiz Atacadão

Felizmente os jovens aprendizes recebem benefícios que são fundamentais para a execução das atividades competentes ao aprendiz. Esses benefícios são muito similares aos usufruídos pelo trabalhador que opera em regime normal, são eles:

Férias remuneradas;

Salário mensal;

FGTS;

Registo em carteira;

Vale-transporte;

Vale-refeição;

Entre outros.

Quem pode ser um Jovem Aprendiz Atacadão

Existem condições estabelecidas por lei que definem quem pode ou não se candidatar como Jovem Aprendiz. Dessa forma, é dever do candidato verificar se ele está de acordo com os critérios apresentados, logo abaixo:

Ter idade compreendida entre 14 e 24 anos;

Estar cursando o ensino médio ou já ter concluído este nível de ensino;

Estar a viver no mesmo município ou num próximo da unidade de inscrição.

É importante ter em mente que além dos requisitos apresentados acima, algumas empresas podem ter critérios adicionais, como ocorre em alguns processos seletivos onde a situação econômica do candidato é considerada. Por isso, sempre consulte muito bem as diretrizes apresentadas no site oficial da empresa antes de submeter a sua candidatura.

Inscrição Jovem Aprendiz Atacadão

Para fazer a inscrição no Jovem aprendiz atacadão é preciso apresentar o seu currículo no perfil do atacadão dentro da Catho. O processo de inscrição é bastante simples, bastando apenas preencher a ficha cadastral seguindo as etapas seguintes:

Entre no site oficial do atacadão na Catho e clique na opção que diz <<Cadastrar currículo>> ;

; Em preencha a ficha para concluir a sua inscrição.

Depois aguarde pela convocação para a entrevista caso o seu perfil seja selecionado por uma das empresas no atacadão. No caso dos jovens admitidos, a respectiva empresa deve fazer a apresentação do aprendiz aos funcionários e vice-versa.