O programa jovem aprendiz C&A 2021 é um programa social que visa capacitar jovens, oferecendo oportunidades de trabalho que tenham uma carga horária reduzida para que seja compatível com o período de estudos do jovem aprendiz C&A 2021. Esse programa também permite que o jovem seja inserido no mercado de trabalho e até mesmo que ele seja efetivado na empresa após o período de contrato como jovem aprendiz.

Anualmente, milhares de jovens conseguem seu primeiro emprego através do programa jovem aprendiz, e podem trabalhar e ganhar experiência em diversas grandes empresas do país. Além da experiência, o aprendiz legal também conta com um salário mensal e diversos benefícios que variam de acordo com a empresa.

Jovem Aprendiz C&A 2021

Desde a década de 70 a C&A vem atuando no mercado, se tornando hoje uma das maiores lojas de roupas, calçados e acessórios do Brasil. Assim, como várias outras empresas consideradas de grande porte, a C&A aderiu ao programa jovem aprendiz, empregando anualmente milhares de jovens com salário compatível com a carga horária trabalhada e diversos outros benefícios.

O número de vagas oferecidas pela C&A varia de acordo com a região em que o candidato reside e deseja trabalhar, podendo ser consultado no site oficial de vagas da C&A, pois elas também variam conforme o ano e a demanda das lojas.

Benefícios Jovem Aprendiz 2021

Os jovens que participam do programa jovem aprendiz C&A têm direito a diversos benefícios, como:

Carteira assinada, FGTS e contrato regulamentado com duração de dois anos;

13º salário;

Vale transporte e vale alimentação;

Salário mensal compatível com a carga horária trabalhada.

Além disso, o jovem aprendiz 2021 pode ser efetivado ao final do contrato, se mantendo na empresa e adquirindo ainda mais benefícios trabalhistas.

Quem pode ser um Jovem Aprendiz C&A 2021

Para fazer sua inscrição Jovem Aprendiz 2021 é necessário:

Ter entre 14 e 24 anos;

Ter concluído o ensino médio ou estar frequentando o ensino médio regularmente;

Ter disponibilidade para trabalhar seis horas diariamente de segunda a sexta-feira.

Inscrição Jovem Aprendiz C&A 2021

Para se inscrever no programa jovem aprendiz C&A 2021 o candidato se enquadrar nos requisitos necessários para participar e deve:

Acessar o site da C&A (disponível em: https://www.cea.com.br/);

Selecionar a opção “Trabalhe conosco” na aba “Institucional” disponível no final da página;

Selecionar a opção “LinkedIn” ou “Vagas” para cadastrar o seu currículo;

Ao selecionar a opção “Vagas” o candidato será redirecionado para a página do Vagas.com onde deverá realizar login, cadastrar seu currículo e selecionar a vaga para jovem aprendiz da C&A;

Ao selecionar a opção “LinkedIn”, basta que o candidato faça login ou se cadastre na rede social para profissionais LinkedIn.

Em ambas as opções é necessário cadastrar o currículo para que a empresa possa entrar em contato com os selecionados que irão passar por um processo de treinamento.

É extremamente importante que o candidato mantenha seu currículo ou perfil no LinkedIn com dados atualizados para que os recrutadores possam consultar informações posteriormente.