Jovem Aprendiz Coca Cola 2021 – Uma das maiores indústrias do mundo, a Coca Cola emprega anualmente milhares de pessoas. Por se tratar de uma grande empresa, ela oferta parte de suas vagas através do Jovem Aprendiz Coca Cola 2021 para jovens entre 16 e 23 anos, com registro na carteira, remuneração e diversos outros benefícios.

O programa proporciona diversos benefícios para a carreira profissional do jovem, e em muitos casos, jovens contratados como aprendizes são efetivadas após a finalização do contrato de jovem aprendiz. As vagas ofertadas variam anualmente, de acordo com a região e a demanda do local onde o candidato mora.

Jovem Aprendiz Coca Cola 2021

Buscar o primeiro emprego nem sempre é uma tarefa fácil. Encontrar um trabalho que possa ser conciliado com o período escolar ou que aceite a falta de experiência é uma tarefa difícil para muitos jovens. Pensando nisso, foi criada a lei da aprendizagem que garante que empresas que são consideradas de médio e grande porte destinem entre 5 e 15% de suas vagas para que jovens possam ingressar no mercado de trabalho.

Com base nessa lei, empresas criam o chamado programa Jovem Aprendiz, onde há um processo seletivo e o jovem selecionado começa a trabalhar na empresa, com benefícios, carteira assinada, e algumas empresas oferecem até mesmo cursos para auxiliar na capacitação profissional do jovem.

Muitas empresas direcionam esse programa de jovem aprendiz para jovens de baixa renda, para que esses possam auxiliar com a renda de sua família e conquistem sua independência financeira.

Benefícios Jovem Aprendiz Coca Cola

Diversos benefícios são oferecidos para o jovem aprendiz Coca Cola, como:

Carga horária de trabalho reduzida, com jornada de trabalho diária de quatro a seis horas;

Remuneração mensal compatível com a carga de horário trabalhada, além de FGTS;

Registro na carteira de trabalho;

Vale transporte e vale alimentação.

Além desses benefícios, o jovem também ganha experiência e capacitação profissional, que podem o ajudar a ser efetivado na Coca Cola ou em outras empresas em que venham a trabalhar posteriormente.

Quem pode ser um jovem aprendiz Coca Cola 2021

Para poder participar do programa Jovem Aprendiz Coca Cola, o candidato deve:

Ter entre 16 e 23 anos de idade;

Estar cursando o ensino médio ou já ter concluído o ensino médio, na modalidade convencional ou Educação de Jovens e Adultos – EJA;

Comprovar baixa renda, pois o programa é destinado a jovens que precisam trabalhar para auxiliar na renda da família.

Inscrição Jovem Aprendiz Coca Cola 2021

Os candidatos que se encaixam nos requisitos para participar do programa jovem aprendiz Coca Cola podem se inscrever através do site da Coca Cola, basta:

Entrar na parte do “Trabalhe conosco” no site da Coca Cola, disponível em: https://www.cocacolabrasil.com.br/trabalhe-conosco;

Selecionar a opção “Vagas/Estágio”.

O candidato será redirecionado para o site da instituição responsável pela seleção do candidato (O 99Jobs.com), e ele deverá realizar as etapas redirecionadas pelo site de seleção, que é responsável por realizar a ponte entre a Coca Cola e o candidato. Nesse site da 99Jobs.com também é possível consultar outras oportunidades para Jovem Aprendiz.