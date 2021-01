Jovem Aprendiz DF 2021: Inscrição Menor Aprendiz

Jovem Aprendiz DF 2021 – Para facilitar a inserção do jovem no mercado de trabalho e auxiliar na busca pelo primeiro emprego, toda empresa considerada de grande porte deve destinar parte de suas vagas para jovens, com uma jornada de trabalho com carga horária reduzida para que o jovem possa conciliar sua rotina de estudos com o trabalho.

Jovem Aprendiz Distrito Federal – DF

O programa jovem aprendiz Distrito Federal é um programa social que ajuda jovens sem experiência profissional a conseguir o seu primeiro emprego, com uma remuneração mensal compatível com a carga horária trabalhada e diversos outros benefícios, como vale transporte e vale refeição, tudo isso com carteira assinada e assegurado por lei.

Além de ajudar o jovem a conquistar o seu primeiro emprego, o programa jovem aprendiz Distrito Federal também permite que o jovem ganhe experiência e qualificação, e em muitos casos pode ser efetivado na empresa onde está trabalhando.

Como funciona o Jovem Aprendiz DF?

O programa jovem aprendiz 2021 no Distrito Federal conta com diversas empresas parceiras que oferecem vagas para os jovens inscritos no programa. As empresas são das mais variadas áreas, proporcionando que o jovem possa atuar na área que mais se identifica.

O programa além de proporcionar o primeiro emprego e uma experiência profissional de qualidade, tem como um dos objetivos principais também o incentivo do aluno a permanecer estudando, mostrando que é possível conciliar o emprego e estudo, diminuindo as taxas de evasão escolar.

Confira algumas vagas disponíveis pelo programa Jovem Aprendiz em Brasília:

Requisitos Jovem Aprendiz DF

Para ser um jovem aprendiz DF é necessário:

Ter entre 16 e 22 anos (mas algumas empresas aceitam inscrições de jovens com até 24 anos);

Ter concluído o ensino médio ou estar regularmente matriculado e frequentando o ensino médio;

Ter sido aluno de escola pública (durante ensino fundamental e médio);

Não ter sido beneficiado pelo programa antes;

Não estar matriculado em um curso de nível superior.

Vagas Jovem Aprendiz Distrito Federal – DF

Diversas empresas oferecem oportunidades para esses jovens, e o número de vagas pode variar anualmente, de acordo com a demanda dessas empresas. As vagas são em empresas como: Marisa, Carrefour, Riachuelo, Vivo e diversas outras consideradas de grande porte.

Além disso, como citado anteriormente, além de ser uma ótima forma de ganhar experiência profissional de forma remunerada e que pode ser conciliada com estudos, essas empresas dão espaço para que o jovem se desenvolva e possa ser efetivado dentro da empresa.

Inscrições Jovem Aprendiz DF

Para se inscrever nas vagas disponíveis para o programa jovem aprendiz DF, o candidato deve:

Acessar o site da empresa onde deseja trabalhar e selecionar a opção “Trabalhe conosco”;

Será necessário cadastrar o currículo com os dados atualizados no site, que serão conferidos e analisados pelos recrutadores e posteriormente os candidatos selecionados irão passar por uma entrevista.

Algumas empresas redirecionam o candidato para o site onde ocorre o cadastro e a seleção do currículo, mas tudo ocorre de forma online. É extremamente importante que o candidato mantenha seu currículo com os dados atualizados e insira todas as experiências profissionais e acadêmicas que tenha obtido, pois isso aumenta muito suas chances de ser selecionado para uma entrevista e posteriormente para conquistar uma vaga na empresa.