Para facilitar a experiência dos jovens na busca pela experiência de trabalho, o governo brasileiro vem adotando diversas medidas, como a lei do Jovem aprendiz Fortaleza 2021. Para os jovens sem nenhuma experiência de trabalho está é uma oportunidade única para conseguir um estágio através do Jovem aprendiz Fortaleza 2021 com todos os privilégios garantidos pela lei brasileira.

Ficou interessado em saber mais acerca desta iniciativa governamental , então acompanhe este artigo até o fim e entenda com detalhes como o Jovem Aprendiz Fortaleza funciona.

Jovem Aprendiz Fortaleza

A lei que dá vida ao programa Jovem Aprendiz Fortaleza 2021 obriga todas as empresas de grande e médio porte a reservar um certo número de vagas no seu quadro de funcionários para receber aprendizes. Dessa forma, até os jovens mais inexperientes tem a oportunidade de iniciar a sua jornada no mercado de trabalho.

É a partir da primeira experiência quem o jovem aumenta as chances de aprovação nas suas futuras candidaturas. Sem mencionar que essa experiência vem com diversos benefícios trabalhistas, sem deixar de lado as obrigações do aprendiz.

Como Funciona o Jovem Aprendiz Fortaleza?

O Jovem aprendiz fortaleza funciona como um facilitador que abre as portas do mercado de trabalho a jovens inexperientes do estado da fortaleza. O melhor de tudo, é que os candidatos aceitos pelas empresas podem continuar os seus estudos ao mesmo tempo que fazem o estágio. Por essa razão, o horário de trabalho não pode entrar em conflito com o horário acadêmico.

Do mesmo jeito que o trabalhador em regime regular, o aprendiz também tem direito de receber o 13º salário, férias remuneradas, seguro desemprego, vale-alimentação, vale-transporte e até mesmo um salário mensal.

Requisitos Jovem Aprendiz Fortaleza 2021

Todos os jovens que estiverem interessados em concorrer a uma das vagas entregues por via do programa Jovem Aprendiz Fortaleza 2021 devem estar de acordo os requisitos apresentados a seguir.

Ter idade mínima de 14 anos e máxima de 24 anos;

Ser capaz de cumprir com a carga horaria de 6 horas diárias;

Estar a frequentar o ensino médio ou fundamental;

Apresentar uma renda mensal que não é superior a 2 salários mínimos nacionais.

Vagas Jovem Aprendiz Fortaleza

O número total de vagas para o Jovem Aprendiz Fortaleza não é conhecido. No entanto, sabe-se que cada empresa é obrigada por lei a reservar uma certa percentagem do total das vagas disponíveis para os estagiários.

Num quadro de funcionários composto por 50 empregados é obrigatório ter no mínimo 5% dos postos compostos por jovens aprendizes.

Inscrições Jovem Aprendiz Fortaleza

As vagas para os jovens aprendizes são disponibilizadas pelas próprias empresas, e os jovens interessados podem pesquisar no site institucional da empresa para saber se as inscrições estão abertas ou não.

Também vale salientar que existem iniciativas privadas que possuem plataformas desenvolvidas com o intuito de ajudar os jovens a concorrer para as vagas de aprendiz, como é o caso das seguintes:

Fora as opções exibidas acima, os interessados também podem usar plataformas como o Infojobs para buscar oportunidades de emprego direcionadas.