Quem busca por uma boa oportunidade para ingressar no mercado de trabalho pode apostar no programa e Jovem Aprendiz Renner. Ele é destinado a jovens que querem iniciar a carreira no comércio.

O programa foi desenvolvido pelo Governo federal e prevê que as empresas participantes reservem de 5% a 15% do quadro de funcionários para os jovens inscritos. Para fazer parte, porém, é preciso cumprir com alguns requisitos essenciais.

Benefícios Jovem Aprendiz Renner

É importante saber que o Jovem Aprendiz Renner desfruta de uma série de benefícios. O salário pode variar de acordo com as horas trabalhadas semanalmente, e costuma girar em torno dos 533 e 685 reais.

Mas, não é só isso. Se trata de um trabalho registrado, o que assegura uma série de benefícios que são previstos pela CLT, além de outros que podem variar de acordo com cada empresa. Alguns dos benefícios são:

FGTS;

Registro em Carteira de Trabalho;

Férias Remuneradas;

13° Salário;

Vale Alimentação;

Vale Transporte;

Assistência médica e odontológica;

Além disso o Menor Aprendiz Renner recebe treinamento adequado para desempenhar a sua função. Por isso os profissionais conseguem ampliar o conhecimento e começam a criar um Currículo verdadeiramente competitivo para o mercado.

Quem pode ser um Jovem Aprendiz? / Requisitos

Como dito anteriormente, para se tornar um Jovem Aprendiz Renner é preciso cumprir com alguns requisitos. Eles determinam o perfil ideal para se inscrever e concorrer a uma das vagas na empresa. Veja quais são eles:

Ter entre 14 e 23 anos de idade;

Estar matriculado no Ensino Fundamental a partir do 6º ano /do Ensino Médio ou ter concluído os estudos;

Disponibilidade para trabalhar de 4 a 6 horas diárias;

Não ter carteira de trabalho assinada;

Carteira de reservista para homens.

Todos esses dados deverão ser comprovados com documentos requisitados pela empresa no ato da contratação. Por isso, fique atento para reunir a papelada quando necessário.

Inscrição Jovem Aprendiz Renner

Para concorrer a uma vaga é preciso se inscrever no programa de Jovem Aprendiz Renner. Esse cadastro é simples e pode ser feito através da internet de forma muito rápida e segura.

Acesse o site da Renner clicando aqui;

Procure pela opção de “Trabalhe Conosco” ao rolar a página até o final;

Clique na opção de “ver oportunidades”.

Você então será direcionado para uma página contendo as oportunidades de trabalho na empresa, ou seja, a página onde estão dispostas as vagas disponíveis. Procure pelas opções que contemplem o jovem aprendiz.

Feito isso é só se registrar para concorrer a uma vaga. Preencha todos os campos com as informações que forem solicitadas. Tenha atenção especial nos itens de contato.

Caso o seu currículo seja selecionado você receberá um contato da empresa lhe informando sobre os próximos passos para concorrer a vaga pretendida.

Quais São As Vagas Destinadas Ao Jovem Aprendiz Renner?

O Jovem Aprendiz Renner pode concorrer a uma oportunidade para as seguintes vagas:

Centros de Distribuição;

Administração;

E-Commerce.

Não se preocupe, pois, são trabalhos destinados a pessoas sem experiência profissional anterior. Por isso o Jovem Aprendiz Renner é uma oportunidade perfeita para ingressar no mercado.