Jovem aprendiz Salvador 2021 – A reserva de vagas para os aprendizes nas médias e grandes empresas é mandatada por lei, por isso, se você é jovem e pretende ter a sua primeira experiência de trabalho, o Jovem aprendiz Salvador 2021 é sem sombra de dúvidas uma ótima oportunidade .

Jovem Aprendiz Salvador

A lei do jovem aprendiz foi criada em 2000 pelo governo federal em parceria com o Ministério da Educação. Esta iniciativa busca acima de tudo promover a inclusão dos jovens no mercado de trabalho ao oferecer uma experiência de trabalho.

A chance única de adquirir experiência de trabalho garantida aos jovens por meio desta lei faz toda diferença, uma vez que com a alta competividade no mercado de trabalho, somente os candidatos mais experientes é que conseguem uma boa vaga de emprego.

Como Funciona o Jovem Aprendiz Salvador?

O jovem aprendiz Salvador 2021 foi criado com o objetivo de promover a inserção dos jovens brasileiros no mercado de trabalho. A lei do jovem aprendiz deve ser cumprida de forma obrigatória por todas as empresarias que atuam em Salvador segundo a CLT.

As empresas abrangidas devem reservar uma parte do número total das vagas disponíveis no seu quadro de funcionários para os aprendizes. Lembrando que essas vagas ainda garantem o acesso a benefícios como o 13º salario, vale-transporte, vale-alimentação, férias remuneradas e muito mais.

Requisitos Jovem Aprendiz Salvador

A inserção numa empresa de Salvador como aprendiz somente é possível para jovens que cumprem com todos os requisitos estabelecidos pela lei que regulamente essa modalidade de trabalho. Desta forma, todos os interessados devem estar de acordo com os seguintes requisitos:

Ter idade mínima de 14 anos e máxima de 24 anos;

Não apresentar registro de experiência profissional na carteira de trabalho;

Estar matriculado no ensino médio ou já ter finalizado;

Vagas Jovem Aprendiz Salvador

Em Salvador existe um bom número de empresas que aderem a lei que estabelece o jovem aprendiz, logo, o número de vagas disponíveis nessa região do brasil é bem considerável.

De acordo com a lei, as empresas devem reservar entre 5 a 15 % do número total de vagas para estagiários. Algumas das empresas que oferecem vagas nessa modalidade em Salvador são:

Atento;

C&A;

Lojas Americanas;

BRADESCO;

Banco do Brasil;

Renner;

Petrobrás.

Inscrições Jovem Aprendiz Salvador

Para ter acesso a uma das vagas disponíveis por meio do Jovem Aprendiz Salvador 2021 é preciso procurar pelas oportunidade publicadas nas plataformas online.

Algumas empresas optam por publicar as vagas para aprendizes diretamente em seu site oficial. Nesse caso é dever do jovem interessado estar atento ao site institucional das empresas do seu interesse de modo a apresentar a sua candidatura.

No caso do SINE por exemplo, é possível conferir as vagas disponíveis para aprendizes acessando o site institucional por este link – sine.com.br.

Você também pode usar plataformas de busca de emprego, como é o caso do InfoJobs que possui uma lista bem extensa de trabalhos para aprendizes. Use este link para acessar o site e iniciar a busca – infojobs.com.br.