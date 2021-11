A Kanui é uma loja e-commerce conhecida pela venda principalmente de calçados e vestuários. Sendo assim, caso você tenha comprado na loja e está buscando o contato da empresa, abaixo descobrirá como entrar em contato com a Kanui telefone e como contatar.

De maneira breve, se você é apaixonado por esportes radicais e não sabe onde comprar os produtos necessários para a prática, nem a roupa adequada para o esporte que você pratica, está no lugar certo. A Kanui é referência em venda online de produtos para esportistas e no site você encontra de tudo o que você precisa. Sendo assim, confira abaixo como entrar em contato com a empresa.

Qual o Número de Telefone da Kanui

Em primeiro lugar, se você apresenta dúvidas de como realizar a compra no site, existe um canal de atendimento justamente para isso. Para entrar em contato, basta ligar: (11) 3053-7600

Esse número funciona para todo o Brasil. No entanto, fique atendo ao horário de atendimento, que funciona das 08h às 20h, de segunda a sexta e das 8h às 18h aos sábados, menos em feriados nacionais.

Como Entrar em Contato com a Kanui

Ademais, se você gostaria de entrar em contato com a empresa por outros canais de atendimento, mas não sabe como. Mostraremos a seguir as outras formas de contatar a empresa para tirar dúvidas ou fazer reclamações.

Além disso, a Dafiti adquiriu a empresa junto da Tricae , loja do segmento infantil. Se você estava em dúvidas sobre qual loja comprar, agora já sabe que é a mesma empresa e pode conferir como funciona o Rastreamento Dafiti suas parceiras.

Chat Kanui

A Kanui possui um chat vinculado ao Messenger do Facebook. Sendo assim, basta você entrar no site da empresa e procurar uma bolinha laranja no canto esquerdo para entrar em contato.

Telefone WhatsApp Kanui

A Kanui não fornece atendimento por número de WhatsApp, sendo assim não é possível utilizar esse meio de contato para falar com a empresa.

Telefone SAC Kanui

Se você gostaria de entrar em contato com o SAC, ligue:

Do Rio de Janeiro: 0800 887 0757

De outras regiões: (11) 3053-7600

Utilize esse meio de contato para tirar dúvidas, dar sugestões, fazer elogios ou reclamações.

Telefone Ouvidoria Kanui

Infelizmente, a Kanui não possui atendimento por Ouvidoria. Ou seja, caso o seu problema não tenha sido resolvido em nenhuma das formas de atendimento anteriores é possível recorrer a formas externas de reclamação como a Plataforma do Consumidor ou o Reclame Aqui.

A Plataforma do Consumidor foi promovido pela Secretaria Nacional do Consumidor e é monitorado pelo Procon, assim como outras agências reguladoras e a sociedade. O perfil da Kanui possui 75% de satisfação no índice de solução e a nota do consumidor é 3,5/5.

Em resumo, caso alguma situação insatisfatória ocorra durante alguma parte do atendimento Kanui não pense duas vezes antes de deixar um relato, eles podem solucionar o problema.

✅ Não deixe de conferir: Como entrar em contato com a Marisa telefone, e também, qual o telefone Natura, e como entrar em contato com a empresa.

Reclamação Kanui – Como fazer

Para finalizar, se você pretende fazer uma reclamação sobre algum serviço Kanui ou sobre o atendimento insatisfatório, utilize o número de contato para SAC, ou você pode fazer um relato no Reclame Aqui.

A empresa possui uma ótima reputação na plataforma, com nota 8,5/10. Ademais, devido ao alto nível de solução de problema, a maioria dos consumidores voltariam a fazer negócio com a empresa.

Além disso, é possível fazer uma reclamação em qualquer agência do Procon, basta falar com algum funcionário.