King Shoes é Confiável? Cada vez mais os consumidores estão apostando nas compras online por conta de toda felicidade que essa modalidade de compra possui. Com as compras online o cliente pode comprar em qualquer loja do país (e até mesmo do exterior) e receber sua compra no conforto de sua casa. Atualmente, existem diversas plataformas especializadas na venda online, dos mais variados produtos, como roupas e eletroeletrônicos.

É comum que os clientes busquem por sites confiáveis e recomendados por outros consumidores. Atualmente existem diversas formas de saber se o site é confiável ou não, sendo que a forma frequentemente escolhida pelos clientes é através da plataforma Reclame Aqui. Outra forma de verificar a confiabilidade de um site é verificar se ele possui certificado de segurança.

King Shoes é confiável?

As lojas King Shoes fazem parte de uma rede de lojas de calçados espalhadas pelo país. As lojas funcionam também de forma online, entregando os pedidos em todas as regiões do Brasil . Embora a loja seja cadastrada há pouco tempo na plataforma Reclame Aqui, sua reputação já não é tão boa e os pedidos feitos com a loja já não são tão confiáveis como iremos falar no decorrer do texto.

Uma loja é considerada confiável quando os pedidos realizados nela são entregues dentro do prazo e o pagamento é feito de forma segura. Quando uma loja apresenta problemas de entrega de pagamento ou ressarcimento do cliente ela não é considerada tão confiável assim, sendo necessário que os clientes que desejam comprar nessa loja tome cuidado.

Por que a King Shoes é confiável e segura?

Embora as lojas King Shoes possua um alto índice de reclamação na plataforma do Reclame Aqui, a maioria das reclamações é em relação à qualidade do produto comprado e não à segurança da loja. Portanto, a loja pode ser considerada segura para realizar compras em relação ao pagamento, porém é necessário que o cliente esteja atento à qualidade do produto que foi recebido.

Caso o cliente compre com a loja e tenha algum problema com o seu produto, ele pode entrar em contato diretamente com a loja ou então realizar uma reclamação formal na plataforma Reclame Aqui onde o índice de resposta da loja é alto.

ReclameAqui

Como citamos no início do texto, uma das formas de saber se um site ou loja é confiável é através da plataforma Reclame Aqui. Essa plataforma funciona como se fosse um banco de reclamações dos clientes, uma espécie de PROCON online, onde o cliente realiza uma reclamação sobre determinada marca ou loja e a empresa tem um período para entrar em contato e solucionar o problema do cliente.

Caso não responda ou não resolva essa solicitação do cliente, ou então receba muitas reclamações sobre um mesmo assunto, a empresa acaba ficando com uma reputação ruim na plataforma Reclame Aqui. Para conferir é só clicar aqui.

Antes de comprar em um site desconhecido é recomendado que o cliente veja qual a reputação da loja em que deseja comprar na plataforma Reclame Aqui. A loja possui uma reputação ruim no site Reclame Aqui e por mais que esteja cadastrada há pouco tempo na plataforma, já recebeu inúmeras reclamações que não foram solucionadas, na grande maioria referente à qualidade do produto.

Sobre a King Shoes

A King Shoes é uma loja do ramo de sapatos, que funciona de forma online. A loja realiza entregas para todo o país, além de aceitar diversas formas de pagamento. Embora seja uma loja nova, possui uma variedade de produtos.

