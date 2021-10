O Lavoisier é um laboratório bastante conhecido no Brasil e conta com milhares de unidades disponíveis prontas para receber e tratar os diversos pacientes com suas necessidades únicas. Logo, se estiver se perguntando sobre o Lavoisier telefone é importante que saiba que aqui teremos mais detalhes ao respeito.

Contudo, é fundamental que saiba que se estiver se perguntando como entrar em contato com a Lavoisier existem outras alternativas bastante úteis e que vale a pena conhecer. Logo, se estiver se perguntando sobre o chat ou whatsapp é fundamental continuar a leitura.

Finalmente, se houver algum tipo de questão que precise ser resolvida será importante que entre em contato com o SAC , ouvidoria ou inclusive que se pergunte como fazer uma reclamação. Logo, conseguirá obter mais informações obre os esclarecimentos ou questões vinculadas a esta empresa.

Qual o Número da Lavoisier Telefone

Logo se estiver se perguntando sobre qual o número de telefone Lavoisier saiba que o contato pode ser realizado de segunda à sexta-feira das 6hs às 21hs e aos sábados e feriados das 07hs às 15h30. O mesmo, pode ser feito ao telefone (11) 3047 – 4488.

Como Entrar em Contato

Se estiver se perguntando sobre como entrar em contato com a Lavoisier é importante que busque todas as opções que tem ao seu dispor para entender qual é a melhor alternativa e que se enquadra melhor no seu perfil.

Chat Lavoisier

Se estiver se perguntando se conta ou não com um chat, saiba que embora seja uma alternativa comum, esta não está presente na empresa. Logo, o convidamos a que entre em contato por algum outro meio.

Lavoisier Telefone WhatsApp

Muitas empresas estão investindo em alternativas de contato como o telefone Whatsapp Lavoisier. Sendo assim, se estiver se perguntando se esta empresa conta com esta alternativa saiba que afortunadamente é possível utilizar este método.

Logo, precisará adicionar a sua lista de contatos (11)3047-4488. Porém, o contato precisa ser realizado entre segunda e sexta-feira às 6 da manhã às 21h e sábado das 7hs às 15h30.

SAC Lavoisier

Se quiser entrar em contato com o SAC para alguma questão que não conseguiu resolver o convidamos a que ligue ao (11) 3047-4488. Desta forma, terá informações especificas relacionadas ao evento que o levou a se questionar e pedir ajuda. Desta forma, um atendente conseguirá orientá-lo ao respeito dos passos que precisa para solucionar o seu problema.

Ouvidoria Lavoisier

A Ouvidoria é um departamento onde se o SAC não estiver à disposição para arrumar o problema específico que requer um pouco mais de atenção. Porém, é importante que saiba que este setor não existe na companhia. Logo, se desejar entrar em contato resta fazer este processo pelo SAC.

Reclamação – Como fazer

Por último, se estiver se perguntando como fazer uma reclamação Lavoisier o convidamos a que entre em contato através do telefone (11)3047-4488 e pergunte como prosseguir, aguarde o passo a passo para finalmente conseguir solucionar o que estiver preocupando-o.